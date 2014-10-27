欧洲经济指标预测--10月27日-11月3日****

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月27日当周 10月27日(一) 0900 德国Ifo企业景气判断指数 10月 104.3 104.7 企业现况指数 110.0 110.5 企业预期指数 98.9 99.3 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.2% +2.0% 民间贷款 -1.3% -1.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.8% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 正25 正31 10月28日(二) 0700 德国进口物价(较前月) 9月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -2.0% -1.9% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 9月 -- 1.35 0900 意大利企业景气指数 10月 94.9 95.1 10月29日(三) 0745 法国消费者信心指数 10月 87 86 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 增加8 增加8.98 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加20.50 增加22.86 抵押贷款批准件数(千件) 62.250 64.212 M4货供额(较前月) -- +0.3% 10月30日(四) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 10月 +0.3% -0.2% (较上年同期) +8.5% +9.4% 0800 瑞士KOF领先指标 10月 99.4 99.1 1000 欧元区企业景气指数 10月 0.05 0.07 经济景气指数 99.7 99.9 工业景气指数 负5.5 负5.5 服务业景气指数 正3.1 正3.2 消费者信心指数 负11.1 负11.4 消费者通胀预期指数 -- 正4.0 生产者通胀预期指数 -- 负1.8 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 增加0.5 增加1.3 未经季节调整失业人数(万人) 280 280 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 291.8 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月初值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.9% +0.8% 10月31日(五) 0005 英国GfK消费者信心指数 10月 负2 负1 0745 法国消费者支出(较前月) 9月 -0.3% -0.7% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.3% 0900 意大利失业率 9月 12.4% 12.3% 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 -0.2% -0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +1.9% (较上年同期) -0.1% -0.1% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +0.4% +0.3% 1000 欧元区失业率 9月 11.5% 11.5% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.2% 持平 11月3日当周 11月3日(一) 0830 瑞士制造业PMI 10月 -- 50.4 0850 法国Markit PMI 10月 -- 47.3 11月2-9日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 10月 -- +0.6% 截至10月三个月房价(较上年同期) -- +9.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜 审校 戴素萍)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(