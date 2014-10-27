《香港报摘》--信报10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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* 头版头条：
--学联、学民思潮及和平占中宣布搁置原定昨晚开始、一连两天在金钟、铜锣湾和旺角三个占领区举行的“广场投票”。学联秘书长周永康承认决策错误，认为投票仓卒、谘询不足，并鞠躬道歉。自“9．28”警方施放87枚催泪弹激发占领行动，至今已达一个月，行动仍在胶着状态。
* 其他：
--远洋地产 公布，将斥39亿港元认购旗下盛洋投资 共13亿股可换股优先股，每股3港元，较盛洋投资停牌前的1.63港元高84%，股息率与香港政府10年期债券息率相同。
--按揭证券公司拟接受寿险保单作为安老按揭附加抵押品，令用家每月可获更多年金安排的筹备工作已近尾声，按证公司总裁李令翔表示，已就最后的操作细则向银行征询意见，希望最快于下月推出。
--高诚资本 管理的HMVideal正式开业后，执行董事胡景邵有意把其持有的大中华区HMV业务，打造成一个“泛娱乐”品牌，计划下月推出手机应用程式，结合互联网及实体店（O2O）吸引人流。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(