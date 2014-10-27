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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 08:09 BJT

《香港报摘》--信报10月27日

* 头版头条：

--学联、学民思潮及和平占中宣布搁置原定昨晚开始、一连两天在金钟、铜锣湾和旺角三个占领区举行的“广场投票”。学联秘书长周永康承认决策错误，认为投票仓卒、谘询不足，并鞠躬道歉。自“9．28”警方施放87枚催泪弹激发占领行动，至今已达一个月，行动仍在胶着状态。

* 其他：

--远洋地产 公布，将斥39亿港元认购旗下盛洋投资 共13亿股可换股优先股，每股3港元，较盛洋投资停牌前的1.63港元高84%，股息率与香港政府10年期债券息率相同。

--按揭证券公司拟接受寿险保单作为安老按揭附加抵押品，令用家每月可获更多年金安排的筹备工作已近尾声，按证公司总裁李令翔表示，已就最后的操作细则向银行征询意见，希望最快于下月推出。

--高诚资本 管理的HMVideal正式开业后，执行董事胡景邵有意把其持有的大中华区HMV业务，打造成一个“泛娱乐”品牌，计划下月推出手机应用程式，结合互联网及实体店（O2O）吸引人流。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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