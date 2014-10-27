中国证券：新三板拟探索PE机构参与做市，挂牌数年底将突破1,500家

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透上海10月27日 - 中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）副总经理高振营透露，新三板正在探索私募股权投资基金（PE）、风险投资基金（VC）等机构参与做市的可能性。到今年底，新三板挂牌公司总数将突破1,500家。
上海证券报周一引述他指出，新三板做市商系统自8月上线以来，深刻改变了市场参与机制和定价机制，市场流动性得到改善。下一步将继续大力发展做市业务，除了推动券商加大做市业务外，也在探讨PE、VC以及资产管理机构等来参与做市的可能性。
“证监会对这一探索（PE等机构参与做市）也表示认可，”他补充道。
高振营还表示，除了力推做市业务外，下一步股转公司还要抓好如下工作：一是抓紧完成竞价转让系统开发建设，明确竞价转让的实施条件，争取这种转让方式的尽快实施；二是落实市场分层制度，对不同层次市场的交易方式、信息披露、投资者适当性管理等做好差异化安排。
其三是尽快推出优先股、债券等品种，丰富市场融资工具；四是抓紧推出股权质押式回购业务，丰富挂牌公司的融资渠道；五是推动券商和基金公司开发针对新三板的专属产品。 截至目前，新三板挂牌公司达到1,209家，股本规模约505亿股，总市值达到3,400多亿元人民币。新三板公司95%为民营企业，78%为高新技术企业。据他介绍，初步统计还有3,600多家公司已由券商启动挂牌程序，预计今年底挂牌公司总数将突破1,500家。 新三板小额快速融资功能已得到体现，今年来新三板公司共完成178次股票发行，融资总额达到106亿元，其中有43家公司在挂牌同时实现融资。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(