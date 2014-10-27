中港股业绩：万科前三季净利同比增4.8%，四季度迎来项目竣工高峰期

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透上海10月27日 - 中国最大的房地产企业--万科 周一公布，前三季实现净利润64.6亿元人民币，同比增长4.8%。公司并预计，未来几个月将是项目竣工交付高峰期，将对业绩有提升作用。
三季报显示，前三季万科实现营业收入631.4亿元，同比减少0.4%。公司指出，由于年内的项目竣工主要集中在四季度，前三季公司结算占全年业绩的比例相对较低。随着未来几个月竣工交付高峰的到来，预计全年竣工量将与年初计划基本持平。
为确保产品适销对路，万科对部分项目的规划设计方案进行了适度的调整和优化，导致项目前期准备工作相应延长。受此影响，公司今年以来的新开工进度慢于预期，前三季万科实现竣工面积661.6万平方米，占全年计划竣工面积的比例为44.7%。
万科并称，鉴于土地市场的调整不断深入，公司坚持谨慎投资的策略，在确保经营安全的前提下，择机获取满足发展需要的优质土地。
9月末，该公司规划中项目按万科权益计算的建筑面积约3,879.2万平方米，继续保持在满足未来两到三年的开发经营水平上。
万科表示，公司继续坚持现金为王的策略，财务、资金状况都保持在良好状态。截至9月末，公司持有货币资金487.4亿元，较年初增加43.8亿元。公司的净负债率为26.2%，较年初下降4.4个百分点，继续保持在行业较低水平。
万科A上周五收报9.09元，过去一个月累计下跌3.7%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(