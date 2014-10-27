《新兴市场重要经济事件预告》--10月27日-11月3日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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10月27日(一)
迪拜--国际货币基金组织(IMF)为巴基斯坦、阿富汗和中东石油出口和进口国例行发布半年度经济展望报告。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
10月28日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至10月29日)。
10月29日(三)
巴黎--第六届全球展望年会将在巴黎举行(至10月31日)，出席者包括经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚等。
10月30日(四)
布拉格--捷克央行管理委员会举行例行会议，但并未将货币政策问题列入讨论议题。
10月31日(五)
暂无重要经济事件。
11月3日(一)
圣地亚哥--智利央行公布10月货币政策会议的会议记录(1130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(