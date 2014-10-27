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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 09:00 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息10月27日

*明报：

--因主席于7月下旬离奇失踪而股份停牌的休闲服装零售股诺奇 ，至今复牌无期，并且需要就其后发现主席丁辉未经董事会授权下签立多份抵押协议，致公司资金紧张，独留下丁辉的兄长丁灿阳处理“烂摊子”。有消息人士指出，曾有白武士洽购诺奇，福建省及泉州当局亦有介入事件协调处理，令诺奇得以暂时“无事”。

--光大控股 执行董事兼首席执行官陈爽称，希望明年可以将所持有的光大证券 和光大银行 股份悉数售予母公司，套现约160亿港元，扩充光控主营业务资本金逾1倍。此外，集团资产管理规模正快速增长，希望年底达到600亿港元。

*星岛日报：

--添利工业 发盈警，指截至9月30日止半年利润，可能较去年同期录得大幅下降。主要由于集团应占百勤油田服务及其附属公司于期内的经营业绩有所下降。

--粤海制革 公布截至9月30日止首九个月业绩，股东应占溢利3,694万港元，同比减少9.3%。期内收入增加22.2%至5.55亿港元。

--联交所资料显示，新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于10月20日，增持李宁 28.9万股，每股平均价4.035港元，涉资116.6万港元，持股量由8.99%增至9.01%。

*东方日报：

--奶股辉山乳业 虽宣布庞大回购计划，并与美素佳儿母企合作，但无助股价，以上周五收市价1.77港元计，仍较招股价“下跌”33%。首席财务官兼执董苏永海形容回购属长期工作，目的并非抬高股价，而是为反映公司价值，但不会逆市而行。

*文汇报：

--新盘热潮未退、“占领”运动持续，加上市场卖盘补给不足等因素影响下，刚过去的周六日二手市场观望气氛浓厚，交投较上周末下跌。利嘉阁十大指标屋苑在刚过去的周末日成交回落至个位数的9宗，较上周末的17宗急跌47%。

*大公报：

--目前内地太阳能行业都以地面电站为主，然君阳太阳能 反其道而行，选择发展规模较细的分布式电站。该公司执行董事萧锦秋表示，分布式电站不受限电影响，而且风险较低。目前公司的电站规模只有约30兆瓦，他期望明年底规模增加一倍至60兆瓦，进而后年再增一倍。

--致力开拓娱乐事业版图的阿里巴巴 ，除了进军好莱坞，有消息传出主席马云拟收购《饥饿游戏》（The Hunger Games）系列电影发行商狮门娱乐（Lions Gate）约37.4%股权，涉及约125亿港元。（完）

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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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