《香港报摘》--其他报纸重要消息10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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*明报：
--因主席于7月下旬离奇失踪而股份停牌的休闲服装零售股诺奇 ，至今复牌无期，并且需要就其后发现主席丁辉未经董事会授权下签立多份抵押协议，致公司资金紧张，独留下丁辉的兄长丁灿阳处理“烂摊子”。有消息人士指出，曾有白武士洽购诺奇，福建省及泉州当局亦有介入事件协调处理，令诺奇得以暂时“无事”。
--光大控股 执行董事兼首席执行官陈爽称，希望明年可以将所持有的光大证券 和光大银行 股份悉数售予母公司，套现约160亿港元，扩充光控主营业务资本金逾1倍。此外，集团资产管理规模正快速增长，希望年底达到600亿港元。
*星岛日报：
--添利工业 发盈警，指截至9月30日止半年利润，可能较去年同期录得大幅下降。主要由于集团应占百勤油田服务及其附属公司于期内的经营业绩有所下降。
--粤海制革 公布截至9月30日止首九个月业绩，股东应占溢利3,694万港元，同比减少9.3%。期内收入增加22.2%至5.55亿港元。
--联交所资料显示，新加坡政府投资公司(GIC Private Limited)于10月20日，增持李宁 28.9万股，每股平均价4.035港元，涉资116.6万港元，持股量由8.99%增至9.01%。
*东方日报：
--奶股辉山乳业 虽宣布庞大回购计划，并与美素佳儿母企合作，但无助股价，以上周五收市价1.77港元计，仍较招股价“下跌”33%。首席财务官兼执董苏永海形容回购属长期工作，目的并非抬高股价，而是为反映公司价值，但不会逆市而行。
*文汇报：
--新盘热潮未退、“占领”运动持续，加上市场卖盘补给不足等因素影响下，刚过去的周六日二手市场观望气氛浓厚，交投较上周末下跌。利嘉阁十大指标屋苑在刚过去的周末日成交回落至个位数的9宗，较上周末的17宗急跌47%。
*大公报：
--目前内地太阳能行业都以地面电站为主，然君阳太阳能 反其道而行，选择发展规模较细的分布式电站。该公司执行董事萧锦秋表示，分布式电站不受限电影响，而且风险较低。目前公司的电站规模只有约30兆瓦，他期望明年底规模增加一倍至60兆瓦，进而后年再增一倍。
--致力开拓娱乐事业版图的阿里巴巴 ，除了进军好莱坞，有消息传出主席马云拟收购《饥饿游戏》（The Hunger Games）系列电影发行商狮门娱乐（Lions Gate）约37.4%股权，涉及约125亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(