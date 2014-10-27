版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月27日

*工商时报：

--行政院主计总处甫完成调查指出，台湾今年前三季平均广义赋闲人口升至101万人，创历年新高，全年预期将首度升至逾百万人，主因近年公部门与民间企业55-64岁提前退休人数快速增加所致。

--各银行为强化获利，除了精挑细选联贷案，主轴更转向重视通路、网路，主要是因应通路为王的趋势，另外就是锁定网路的快速发展，此外，也锁定冲刺国际联贷。第一银行主管就指出，通路、网路是现在相当重视的联贷案主轴。

--高铁财改方案闯关成功，外传南山人寿将评估认购高铁私募案，台湾高铁董事长范志强表示，高铁增资的私募对象已由董事会通过，并透过重大讯息对外公告，全数为泛公股法人。

*经济日报：

--因应人民币存款突破3,000亿，金管会研拟提高大陆银行来台发行宝岛债额度，可能从现行人民币200亿至250亿人民币，提高到300亿至350亿元，年底上路，以利内部人民币资金去化，并扩大国际板债券市场规模。

--期交所董事长刘连煜上任之后，近日期货市场成交量快速成长，对明年的重大政策推动，首先有机会抢先上路的是汇率期货，预计最快明年第一季、最慢第二季，将推出人民币期货商品。

--行政院今起一连三天召开“生技产业策略谘议委员会议”，将仿效美国、欧盟作法，勾勒台湾的生物经济蓝图。该蓝图将纳入预计在2016年上路的3.0版生技方案中，政院也盼在2020年前，能提早让台湾的生技产值突破2.8兆(万亿)台币。

--柜买中心积极推动国际债业务，据悉，某家国际大型电信商正与柜买中心洽谈，最快年底前将来台发行国际债，发债规模有机会达到50亿美元，将创下非金融业重量级企业来台单笔发债规模的最高记录。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐