《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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*工商时报：
--行政院主计总处甫完成调查指出，台湾今年前三季平均广义赋闲人口升至101万人，创历年新高，全年预期将首度升至逾百万人，主因近年公部门与民间企业55-64岁提前退休人数快速增加所致。
--各银行为强化获利，除了精挑细选联贷案，主轴更转向重视通路、网路，主要是因应通路为王的趋势，另外就是锁定网路的快速发展，此外，也锁定冲刺国际联贷。第一银行主管就指出，通路、网路是现在相当重视的联贷案主轴。
--高铁财改方案闯关成功，外传南山人寿将评估认购高铁私募案，台湾高铁董事长范志强表示，高铁增资的私募对象已由董事会通过，并透过重大讯息对外公告，全数为泛公股法人。
*经济日报：
--因应人民币存款突破3,000亿，金管会研拟提高大陆银行来台发行宝岛债额度，可能从现行人民币200亿至250亿人民币，提高到300亿至350亿元，年底上路，以利内部人民币资金去化，并扩大国际板债券市场规模。
--期交所董事长刘连煜上任之后，近日期货市场成交量快速成长，对明年的重大政策推动，首先有机会抢先上路的是汇率期货，预计最快明年第一季、最慢第二季，将推出人民币期货商品。
--行政院今起一连三天召开“生技产业策略谘议委员会议”，将仿效美国、欧盟作法，勾勒台湾的生物经济蓝图。该蓝图将纳入预计在2016年上路的3.0版生技方案中，政院也盼在2020年前，能提早让台湾的生技产值突破2.8兆(万亿)台币。
--柜买中心积极推动国际债业务，据悉，某家国际大型电信商正与柜买中心洽谈，最快年底前将来台发行国际债，发债规模有机会达到50亿美元，将创下非金融业重量级企业来台单笔发债规模的最高记录。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(