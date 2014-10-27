《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透香港10月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7569港元 ) 美股道琼工业指数周五收高127.51,或0.76%,报16805.41点,上周录得近两年来最大单周涨幅，受助于微软和宝洁的业绩， 以及对埃博拉病毒可能在美国扩散的忧虑缓解。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 160.710 -0.21 26744 12.466 0.21 中国铝业 10.560 0.09 16732 3.277 0.51 中国移动 58.360 2.40 227756 90.539 0.60 中国人寿 42.490 -0.28 54849 21.973 0.56 中石油 123.570 -0.37 37679 9.585 0.05 中石化 85.810 0.13 33814 6.656 0.55 汇丰控股 <HSBC.K 50.660 0.42 1238468 78.593 0.82 中电信 60.410 0.33 15407 4.686 -0.09 中国联通 14.370 0.84 172820 11.147 0.78 兖州煤业 7.820 -0.64 9126 6.066 -0.56 华能国际 46.100 0.11 9668 8.940 1.13 南方航空 16.080 -0.99 1995 2.495 -0.22 东方航空 16.410 -2.32 4194 2.546 0.23 中芯国际 5.100 0.20 3955 0.791 -1.10
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(