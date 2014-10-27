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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月27日

路透香港10月27日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7569港元      )
                                                                                                           
 美股道琼工业指数周五收高127.51,或0.76%,报16805.41点,上周录得近两年来最大单周涨幅，受助于微软和宝洁的业绩，
 以及对埃博拉病毒可能在美国扩散的忧虑缓解。
                                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量     ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       160.710   -0.21      26744            12.466       0.21
 中国铝业                      10.560    0.09      16732             3.277       0.51
 中国移动                      58.360    2.40     227756            90.539       0.60
 中国人寿                      42.490   -0.28      54849            21.973       0.56
 中石油                       123.570   -0.37      37679             9.585       0.05
 中石化                        85.810    0.13      33814             6.656       0.55
 汇丰控股            <HSBC.K   50.660    0.42    1238468            78.593       0.82
 中电信                        60.410    0.33      15407             4.686      -0.09
 中国联通                      14.370    0.84     172820            11.147       0.78
 兖州煤业                       7.820   -0.64       9126             6.066      -0.56
 华能国际                      46.100    0.11       9668             8.940       1.13
 南方航空                      16.080   -0.99       1995             2.495      -0.22
 东方航空                      16.410   -2.32       4194             2.546       0.23
 中芯国际                       5.100    0.20       3955             0.791      -1.10
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