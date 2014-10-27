中国国企：中钢集团启动业务整合，重点挖掘工程设备等领域--报载

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透上海10月27日 - 经历“贷款逾期传闻风波”后，中国中钢集团正计划启动业务整合和机构改革。中国证券报周一援引中钢董秘李可杰称，公司将启动业务整合“五步走”，从贸易物流业务整合开始，逐步调整高风险低效益业务，采取系统性的变革，未来将在工程设备、投资等领域进行重点挖掘。
“首先是业务梳理，其次构建好各个板块的核心公司，第三步按照精简高效的原则打造总部机构，第四步优化人员配置，第五步完善相应的机制。”李可杰透露。
据其介绍，除了业务上的整合外，在收入中占据较大比例的贸易业务成为中钢率先“动刀”的板块，主要是因贸易、钢铁、炉料三家公司在经营方式上较为接近，可以按照服务品种或服务对象进行整合。
报导并指出，从目前中钢的业务布局来看，其经营范围涵盖冶金矿产资源开发与加工、冶金原料、产品贸易与物流、相关工程技术服务与设备制造等多个领域。但在实际经营上，集团整体盈利却并不乐观。
且在当前市场形势下，上游的铁矿石业务以及下游的钢材业务，被中钢划定为需要严控风险的业务。李可杰并坦言，集团在快速发展的过程中，对于行业的变化没有同步适应，导致出现一些问题。未来会加大步伐，拓展新型领域。在削减成本费用的基础上，还会采取系统性的变革。
此外，报导还指出，清理“落后”业务的同时，寻找利润增长点是中钢未来的出路之一。按照中钢的计划，未来将在工程设备、投资等领域重点挖掘“亮点”。
李可杰介绍，今年公司在工程领域便“逆势而上”，旗下的设备公司提出钢铁和非钢业务各占50%的经营思路，业绩明显提升。类似的业务，集团将进一步打造和扶植。
数据显示，截至2013年底，中钢集团资产总计1,101亿元人民币，负债总计1,033.5亿元，资产负债率高达93.87%。2013年度中钢集团实现营业收入1,404.74亿元，利润总额仅有1.35亿元，属于母公司所有者的净利润只有-3.65亿元。（完） (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(