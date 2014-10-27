中国国企：中钢集团启动业务整合，重点挖掘工程设备等领域--报载

路透上海10月27日 - 经历“贷款逾期传闻风波”后，中国中钢集团正计划启动业务整合和机构改革。中国证券报周一援引中钢董秘李可杰称，公司将启动业务整合“五步走”，从贸易物流业务整合开始，逐步调整高风险低效益业务，采取系统性的变革，未来将在工程设备、投资等领域进行重点挖掘。

“首先是业务梳理，其次构建好各个板块的核心公司，第三步按照精简高效的原则打造总部机构，第四步优化人员配置，第五步完善相应的机制。”李可杰透露。

据其介绍，除了业务上的整合外，在收入中占据较大比例的贸易业务成为中钢率先“动刀”的板块，主要是因贸易、钢铁、炉料三家公司在经营方式上较为接近，可以按照服务品种或服务对象进行整合。

报导并指出，从目前中钢的业务布局来看，其经营范围涵盖冶金矿产资源开发与加工、冶金原料、产品贸易与物流、相关工程技术服务与设备制造等多个领域。但在实际经营上，集团整体盈利却并不乐观。

且在当前市场形势下，上游的铁矿石业务以及下游的钢材业务，被中钢划定为需要严控风险的业务。李可杰并坦言，集团在快速发展的过程中，对于行业的变化没有同步适应，导致出现一些问题。未来会加大步伐，拓展新型领域。在削减成本费用的基础上，还会采取系统性的变革。

此外，报导还指出，清理“落后”业务的同时，寻找利润增长点是中钢未来的出路之一。按照中钢的计划，未来将在工程设备、投资等领域重点挖掘“亮点”。

李可杰介绍，今年公司在工程领域便“逆势而上”，旗下的设备公司提出钢铁和非钢业务各占50%的经营思路，业绩明显提升。类似的业务，集团将进一步打造和扶植。