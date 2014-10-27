美国个股：房利美欲支付1.7亿美元，与股东达成和解

路透纽约10月24日 - 美国联邦国民抵押贷款协会(房利美) 欲支付1.7亿美元，以和解一项诉讼，房利美被指控在2008年金融危机期间美国政府接管之前，在财务状况、风险管理和抵押贷款敞口方面误导股东。

根据美国曼哈顿地区法院周五公布的文件，此项和解仍有待法庭批准。

该和解方案将了结股东对房利美的指控，即后者在内部管控、资本水平、会计以及对次级和简易型近优级抵押贷款(Alt-A)的敞口等方面发布虚假和误导性公告，藉此欺骗股东、抬升股价。

此项和解将向2006年11月8日至2008年9月5日期间的普通股股东分配1.238亿美元，优先股股东分配4,620万美元。

房利美市值在这一时间段达到逾600亿美元的顶峰。目前仅为27.1亿美元。

“我们很高兴了结此事，”房利美临时总法律顾问Joseph Grassi发表声明称，“这是取得进展的又一迹象，房利美将继续专注于服务市场，帮助信贷机构向符合资质的借款人提供抵押贷款。”(完) (编译 王颖；审校 张荻)