美国个股：房利美欲支付1.7亿美元，与股东达成和解

中国债市动态：现券收益率续涨，金融监管高压继续抑制市场情绪
路透上海4月24日 - 中国银行间债市周一期现货开盘均走弱，利率互换(IRS)亦小幅上行，10年国开债活跃券成交收益率逼近4.30%整数位。周末一行三会继续强调防风险，监管政策近期接连出台；交易员认为，受此影响债市悲观情绪暂难现改善。
路透纽约10月24日 - 美国联邦国民抵押贷款协会(房利美) 欲支付1.7亿美元，以和解一项诉讼，房利美被指控在2008年金融危机期间美国政府接管之前，在财务状况、风险管理和抵押贷款敞口方面误导股东。
根据美国曼哈顿地区法院周五公布的文件，此项和解仍有待法庭批准。
该和解方案将了结股东对房利美的指控，即后者在内部管控、资本水平、会计以及对次级和简易型近优级抵押贷款(Alt-A)的敞口等方面发布虚假和误导性公告，藉此欺骗股东、抬升股价。
此项和解将向2006年11月8日至2008年9月5日期间的普通股股东分配1.238亿美元，优先股股东分配4,620万美元。
房利美市值在这一时间段达到逾600亿美元的顶峰。目前仅为27.1亿美元。
“我们很高兴了结此事，”房利美临时总法律顾问Joseph Grassi发表声明称，“这是取得进展的又一迹象，房利美将继续专注于服务市场，帮助信贷机构向符合资质的借款人提供抵押贷款。”(完) (编译 王颖；审校 张荻)
路透上海4月24日 - 中国银行间债市周一期现货开盘均走弱，利率互换(IRS)亦小幅上行，10年国开债活跃券成交收益率逼近4.30%整数位。周末一行三会继续强调防风险，监管政策近期接连出台；交易员认为，受此影响债市悲观情绪暂难现改善。
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32