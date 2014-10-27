《中国重要政经日程》--10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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==========================今日重要政经日程==========================
10/27（周一）
*--国务委员杨洁篪将访问越南，并同越南副总理兼外长范平明共同主持中越双边合作指导委员会第七次会议。
--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。
==========================近期重要政经日程==========================
*10/28（周二）
--上午10时 国务院新闻办将举行新闻发布会，请住房城乡建设部新闻发言人倪虹、村镇司司长赵辉介绍传统民居调查工作和传统村落保护等有关情况，并答记者问。
*10/29（周三）
--由北京市人民政府主办的2014金融街论坛将于10月29-30日在北京举办。论坛主题：全面深化金融改革。
*10/31（周五）
--第十届北京国际金融博览会于10月31日—11月1日在北京举办。论坛以“新常态下的金融业改革与创新”为主题，邀请北京市领导、金融监管机构领导、各省市政府领导、国际金融组织及国内外金融机构负责人和著名经济学家解读宏观经济形势和金融改革政策。
11/5（周三）
--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 乔艳红)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(