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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 08:51 BJT

《中国重要政经日程》--10月27日

==========================今日重要政经日程==========================

10/27（周一）

*--国务委员杨洁篪将访问越南，并同越南副总理兼外长范平明共同主持中越双边合作指导委员会第七次会议。

--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。

==========================近期重要政经日程==========================

*10/28（周二）

--上午10时 国务院新闻办将举行新闻发布会，请住房城乡建设部新闻发言人倪虹、村镇司司长赵辉介绍传统民居调查工作和传统村落保护等有关情况，并答记者问。

*10/29（周三）

--由北京市人民政府主办的2014金融街论坛将于10月29-30日在北京举办。论坛主题：全面深化金融改革。

*10/31（周五）

--第十届北京国际金融博览会于10月31日—11月1日在北京举办。论坛以“新常态下的金融业改革与创新”为主题，邀请北京市领导、金融监管机构领导、各省市政府领导、国际金融组织及国内外金融机构负责人和著名经济学家解读宏观经济形势和金融改革政策。

11/5（周三）

--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。

11/19（周三）

--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 乔艳红)
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