《香港重要政经日程》--10月27日-11月3日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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================== 今日重要政经消息=================
10月27日（周一）
-- 公布9月份进出口数字。
-- 神州数码 公布第三季业绩。
-- 粤海投资 公布第三季业绩。
-- 广南集团 公布第三季业绩。
-- I.T 公布中期业绩。
-- 利信达 公布中期业绩。
-- 丽珠医药 公布第三季业绩。
-- 东北电气 公布第三季业绩。
-- 晨鸣纸业 公布第三季业绩。
-- 国药控股 公布第三季业绩。
================== 近期重要政经消息=================
10月28日(周二)
--09:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。
--09:00 中铁建 在中国举行股东特别大会。
--09:30 大唐发电 在中国举行股东特别大会。
--10:00 新华保险 在中国举行股东特别大会。
--10:00 湖南有色 在中国举行股东特别大会。
--11:30 仪征化纤 在中国举行股东特别大会。
-- 中国人寿 公布第三季业绩。
-- 平安保险 公布第三季业绩。
-- 中国电信 公布第三季业绩。
-- 中国北车 公布第三季业绩。
10月29日（周三）
--09:00 中石油 在中国举行股东特别大会。
10月30日（周四）
-- 中银香港 公布第三季业绩。
-- 中海油服 公布第三季业绩。
-- 农行 公布第三季业绩。
-- 中国银行 公布第三季业绩。
-- 中国铝业 公布第三季业绩。
-- 中交建 公布第三季业绩。
-- 中国远洋 公布第三季业绩。
-- 民生银行 公布第三季业绩。
-- 中铁建 公布第三季业绩。
-- 南方航空 公布第三季业绩。
-- 中信证券 公布第三季业绩。
-- 中海集运 公布第三季业绩。
-- 中国南车 公布第三季业绩。
-- 中材股份 公布第三季业绩。
-- 中石化 公布第三季业绩。
--09:30 中铝国际 在中国举行股东特别大会。
--10:30 黛丽斯国际 股东周年大会。
--14:30 中国远洋 股东特别大会。
10月31日（周五）
--10:00 重庆农村商业银行 在中国举行股东特别大会。
--14:30 第一拖拉机 在中国举行股东特别大会。
11月3日（周一）
--10:00 美兰机场 在中国举行股东特别大会。
--10:00 阳光房地产投资信托基金 股东周年大会。
-- 公布9月份零售销售数字。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(