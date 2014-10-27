《台湾重要政经日程》--10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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=====================今日重要政经消息============================== 10/27(一) --08:00 立法院财政委员会审查预算。 --09:00 行政院科技会报〞2014年生技产业策略谘议委员会议〞。 --10:00 中央大学台经中心公布10月消费者信心指数。 --14:00 陆委会副主委出席〞两岸货贸协议〞及〞两岸协议国会监督法制化〞座谈会。 --16:00 国发会公布景气灯号。 ===================================================================== 10/29(三) --14:00 台湾友达 投资人说明会。 --17:00 台湾联电 投资人说明会。 10/30(四) --台湾日月光 投资人说明会。 10/31(五) --08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值，第二季经济成长率为成长3.74%。 --15:00 宏达电 线上营运说明会。 11/3(一) --10:00 汇丰公布台湾10月采购经理人指数(PMI)。 11/4(二) --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。 11/5(三) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数年增率，上月为年增0.72%。 --16:15 央行公布10月末外汇存底，上月底为4,206.96亿美元。 11/6(四) *--09:00 台湾经济研究院举办“2015年台湾景气趋势研讨会〞。 --14:00 台湾联发科 投资人说明会。 11/7(四) --16:00 财政部公布10月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。 11/10(一) --13:30 台积电 公布10月营收。 11/20(四) --16:00 主计总处公布10月外销订单，上月年增率为12.7%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。 11/21(五) --12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。 11/24(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.90%。 --16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率，上月年增10.30%。 11/29(六) --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 12/1(一) --10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。 --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补营业日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 4/3(五)-4/4(一) --清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 林妙容)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(