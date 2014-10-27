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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 09:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月27日

**上海证券报**

--全国中小企业股份转让系统有限责任公司副总经理高振营透露，新三板正在探索PE、VC等机构参与做市的可能性；到今年底，新三板挂牌公司总数将突破1,500家，截至目前，新三板挂牌公司达1,209家，总市值达到3,400多亿元人民币。

--中国人民银行研究局局长陆磊阐述了互联网金融需要坚持监管的基本原则，要根据互联网金融的功能，如果是支付应归央行监管；如果是P2P(个人对个人)主要是债务债权融资，则应归银监会监管；如果是众筹、网上平台的股权投资，则属于证监会监管。

**证券时报**

--上海文化广播影视集团将吸收合并上海广播电影电视发展有限公司和上海东方传媒集团，后两者的控股子公司百视通 与东方明珠 的控股股东皆变更为上海文广集团。

**第一财经日报**

--接近官方的人士透露，随着高层的推动，统筹国资改革的领导机构已在酝酿之中。

**人民日报**

--中国国务院副总理马凯表示，三季度末城镇登记失业率保持在4.07%的较低水平，提前完成全年就业目标。但也要看到，经济增速放缓与庞大劳动力供给的总量矛盾依然存在，劳动力供给与需求错位的结构性矛盾更加突出，就业工作丝毫不能放松。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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