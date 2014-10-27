《中国报摘》--其他报纸重要消息10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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**上海证券报**
--全国中小企业股份转让系统有限责任公司副总经理高振营透露，新三板正在探索PE、VC等机构参与做市的可能性；到今年底，新三板挂牌公司总数将突破1,500家，截至目前，新三板挂牌公司达1,209家，总市值达到3,400多亿元人民币。
--中国人民银行研究局局长陆磊阐述了互联网金融需要坚持监管的基本原则，要根据互联网金融的功能，如果是支付应归央行监管；如果是P2P(个人对个人)主要是债务债权融资，则应归银监会监管；如果是众筹、网上平台的股权投资，则属于证监会监管。
**证券时报**
--上海文化广播影视集团将吸收合并上海广播电影电视发展有限公司和上海东方传媒集团，后两者的控股子公司百视通 与东方明珠 的控股股东皆变更为上海文广集团。
**第一财经日报**
--接近官方的人士透露，随着高层的推动，统筹国资改革的领导机构已在酝酿之中。
**人民日报**
--中国国务院副总理马凯表示，三季度末城镇登记失业率保持在4.07%的较低水平，提前完成全年就业目标。但也要看到，经济增速放缓与庞大劳动力供给的总量矛盾依然存在，劳动力供给与需求错位的结构性矛盾更加突出，就业工作丝毫不能放松。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(