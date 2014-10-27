《全球重要经济事件一览表》--10月27日-11月3日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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10月27日(一)
伦敦--英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说(1830)。
多伦多--多伦多全球论坛(至10月28日)。加拿大财长奥利佛、Enbridge执行长Al Monaco和Caisse执行长Michael Sabia将发表讲话。
悉尼--澳洲央行金融稳定委员会主席Luci Ellis将出席澳洲住房与都市研究协会(Australian Housing and Urban Research Institute)小组讨论(0700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日(二)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。
马德里--西班牙财长Miguel Ferre在一次商业会议上发表演讲(0800)。
10月29日(三)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。
挪威维尔达尔--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与全球股票交易主管Oyvind Schanke发表谈话。
10月30日(四)
多伦多--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、加拿大国际贸易部长法斯特(Ed Fast)和墨西哥经济部长瓜哈尔多(Ildefonso Guajardo)将出席为期两天的“竞争力”会议(至10月31日)。
惠灵顿--新西兰央行公布官方现金利率(OCR)。
马德里--西班牙央行总裁林德将参加题目为“欧元区央行的角色”的主题讨论(1815)。
10月31日(五)
华盛顿--美联储将与12家地区银行高管举行会议，讨论减轻监管负担的方法。
巴塞罗那--西班牙央行总裁林德出席该国央行协助举办的一研讨会开幕式(0800)。
罗马--意大利央行总裁韦斯科、经济部长帕多安以及意大利银行协会主席Antonio Patuelli参加年度世界储蓄日活动(0930)。
东京--日本央行召开货币政策会议。
11月3日(一)
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对影子公开市场委员会发表谈话(1740)。
多伦多--加拿大央行总裁波洛兹于多伦多对加拿大公私合营委员会(Canadian Council for Public-Private Partnerships)发表谈话(1735)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(