《焦点》经济刺激推动韩国家庭负债猛增，但有弄巧成拙之嫌

在一些市区的公寓大楼里，Hyundai Capital等消费金融公司发放的广告传单在告诉房主，崔炅焕举措推出后，他们能够再去借贷数以千万计的韩元。

韩国人的债务负担已达到年度可支配所得的1.6倍，居主要经济体前列，美国人在2007年时也只有1.4倍。而2007年之后的楼市泡沫破灭引爆了全球金融危机。

崔炅焕对于家庭债务可能造成严重问题的担忧不以为意，指称银行业强健，债务违约率不高，而且经济料将复苏，将使还债不成问题。

投资者尚未出现不安迹象，但高家庭债务一直是紧张时期资金外逃的理由。在2008年底，韩国因为外资卖盘，在三个月内动用了430亿美元储备。

韩国经济仰赖出口，目前面临其最大市场--中国经济放缓的威胁，欧元区经济疲软以及日圆贬值也带来冲击。日圆贬值削弱了韩国制造商的竞争力。

执政党新国家党的资深议员李汉九指称，韩国地产市场面临结构性挑战，增大了通货再膨胀的难度，这些挑战包括30-50岁人口减少，而这些人是最有可能的购房族。

“透过鼓励放贷来拉抬房地产价格，可能行不通了，”他表示。

“当大家都在忙着还债时，谁还会增加支出呢？”

图表：link.reuters.com/zyf33w(完) (编译 李春喜/孙茉莉/戴素萍 审校 郑茵)