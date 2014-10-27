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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 08:54 BJT

标题新闻：高盛将美国原油及布兰特原油2015年第一季油价预估分别下调15美元至每桶75及85美元

注：美国原油即西德克萨斯中质油(WTI)

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