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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 08:57 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势迟滞，日本出口商有少量卖盘

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* 美元/日圆脱离盘初高位108.38，迄今低位108.03

* 日本出口商有少数卖盘，多头也有获利了结

* 在108.00日圆附近有一些支撑，在该执行价有大量期权到期

* 日本进口商也有低接买兴，尤其是自107.75-85起

* 在107.60下方有一些停止单，一目均衡基准线106.64为支撑位，小时图云区在107.57-92(完)

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