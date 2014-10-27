中国货币市场：七天回购开盘报3.02%，上日加权利率3.0658%

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海10月27日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.02%，上日该期限加权平均利率为3.0658%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
------------------------------------------
3.02% 3.10% 3.0658%
上周五银行间市场质押式回购总成交金额11,639.54亿元，较上日的12,662.28亿元减少；其中，隔夜品种为9,003.79亿元，上日为10,281.10亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选