香港社会：“占中”动摇法治根基，或造成长期政治不稳定--财政司长

路透香港10月27日 - 香港“占中”行动仍在胶着状态，香港财政司司长曾俊华周末表示，“占领”人士使用的手段对于香港特区政府运作、法治根基造成破坏，而这些破坏或会造成长期的政治不稳定。

他周日在网站撰写博客中提到，回看香港的现况，大部份参与占领运动的同学和市民对于民主问责制度的诉求是清晰的，但他们目前使用的手段，包括占领干道、不合作运动、蔑视法庭判令等等，对于政府运作、法治根基肯定会造成破坏，而这些破坏，一旦变成香港新的政治范式，影响将不会是短期的，甚或会造成长期的政治不稳定。

“罗马不是一天建成，但要摧毁罗马，可能只是一念之差。”曾俊华称。

他认为，过去香港即使面对经济逆境，仍有能力翻身再起，但高效的政府和社会广泛的法治意识一旦破坏了，能否修复、如何修复，谁也说不得准。

占领运动发生之后，部份议员宣布在立法会展开大规模的不合作运动，曾俊华称，可以预见，各项工务工程未来于立法会的审批时间将会更长，令工程进度减慢，造价上升，“对此情况都感到非常无奈，无法理解我们眼前的政治问题，为何要以香港整体福祉作为牺牲品。”

曾俊华引述美籍日裔著名学者福山的观点称，维持社会政治稳定，民主制度、强而有力的政府、法治，三者缺一不可。