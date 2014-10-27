港报财经评论：无定向风式股市新形势--信报10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
无定向风式股市新形势/习广思
上周五晚道指再升逾百点，仅差200点便重返17,000点关，纳指、标普更加升至9月底10月初水平，意味9月以来美股的大跌市，已经出现了V形反弹！市场先生一向令人意想不到，美股如是，港股亦如是，习惯炒出炒入的投资者要适应这种无定向风式的市场新形势。上周标普500指数创2013年来最佳一周表现，宝洁和微软等公司在公布业绩后攀升，支持股市持续上扬。宝洁上涨2.3%，因该公司表示将退出旗下拖累业绩的金霸王电池业务；微软亦上涨2.5%，因云计算业务增长带动季度收入超过预期。至于亚马逊则重挫8.3%，之前一天收市后，该公司公布了至少11年以来最大的季度亏损。
亚马逊股价重挫并未影响整体美股气氛，证明市场对美股企业盈利指标仍然趋于乐观。另一方面，美股10月初的急跌源于加息忧虑；然而，股市于10月16日出现转机，当天圣路易斯联储银行行长布拉德表示，货币政策的决策者们应考虑推迟结束量化宽松。标普500指数自当日以来反覆回升，至上周五收复了月来失地。市场恐慌情绪急降温，芝加哥期权交易所波动指数（VIX）在周五下跌1.4%，至16.3，自10月中高位亦已下跌近40%。因此，说市场战胜了联储局鹰派并不为过，早于上周初已指出Risk on，股市派对重新开始。本周的联储局议息会议也备受注目，这次会议如无意外将正式停止QE3债券购买操作；然而，不买新债并不等于联储局的资产负债表将快速下跌，这些资金仍然在金融体系内支持美国经济及市场资金总量。
自2008年11月宣布首轮QE以来，联储局已达到4.48万亿美元的资产负债表规模，虽然不买新债，但到期债券仍会Rollover，这令市场流通量得以维持，因此“收水”的影响有可能是被夸大，当到期债券不再Rollover，收水的影响方会显现。此举将可继续压抑融资成本，支撑美国经济。
美国经济已连续增长5年，但目前正面临着来自海外的拖累，如中东地区的冲突、欧洲经济放缓及中国经济增速急降等风险。联储局维持资产负债表内的债券数量，巴克莱驻纽约经济学家Michael Gapen认为，此举对经济的刺激作用可以媲美联储局减息。(B02)
日圆挑战110关/苏子
最近三周美元兑日圆已在周线图上呈现一组近似利好后市的早晨之星形态，加上上周四汇价以大阳烛成功升破20天平均线阻力收市，故本周汇价将有较高机会继续走高并挑战110日圆心理关口。但由于上周一名美国纽约市的医生已证实感染伊波拉病毒，故此不利因素有可能被金融市场炒作，从而令到资产价格大幅波动，令到避险需求上升。
基于日圆本身具备避险功能的关系，因此，日圆汇价有可能扭转近日已见转弱的势头。换言之，即稍后美元兑日圆未必可以跟从上述的利好技术走势顺利再走高之余，反而更有机会在20天平均线得而复失后，将再次向下作出较深的调整，从而破坏上述的利好技术走势。
明天及后天联储局将会议息，市场正注视联储局会否在是次会议结束后宣布押后结束QE3。由于早前美股曾向下大幅调整；加上有联储局的官员暗示不会在本月正式结束QE3，因此，令市场憧憬联储局或为免股市继续下挫，未必会如期在本月正式结束QE3。联储局所制订的政策是长期性的，不可能因为股市的短期波动而贸然作出改动。
因此，本周很大机会按照去年底已公布结束QE3的时间表行事。倘若预期正确，再配合金融市场本周亦不太关心伊波拉病毒可能继续扩散的问题，相信美元本周的走势可望继续造好，日圆较难发挥避险功能而转强，故兑日圆的走势应不易失守20天平均线支持收市。
上周三至五，英镑兑美元在日线图上呈现一组利好后市的早晨之星形态，上周五汇价所造的1.6098美元高位刚好为20天平均线阻力。今日欧洲入市后，宜留意英镑兑美元有否足够动力突破此阻力，继续上升并挑战上周的1.6185美元高位阻力。倘若出现不升反跌的相反走势，到美国入市后已见回落至1.6040美元的重要即市支持位以下波动，配合届时美元整体走势亦见保持偏强的势头，预料英镑兑美元可望结束自本月中旬开始的反弹浪，继续向下寻底。(B08)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不