港报财经评论：无定向风式股市新形势--信报10月27日

无定向风式股市新形势/习广思

上周五晚道指再升逾百点，仅差200点便重返17,000点关，纳指、标普更加升至9月底10月初水平，意味9月以来美股的大跌市，已经出现了V形反弹！市场先生一向令人意想不到，美股如是，港股亦如是，习惯炒出炒入的投资者要适应这种无定向风式的市场新形势。上周标普500指数创2013年来最佳一周表现，宝洁和微软等公司在公布业绩后攀升，支持股市持续上扬。宝洁上涨2.3%，因该公司表示将退出旗下拖累业绩的金霸王电池业务；微软亦上涨2.5%，因云计算业务增长带动季度收入超过预期。至于亚马逊则重挫8.3%，之前一天收市后，该公司公布了至少11年以来最大的季度亏损。

亚马逊股价重挫并未影响整体美股气氛，证明市场对美股企业盈利指标仍然趋于乐观。另一方面，美股10月初的急跌源于加息忧虑；然而，股市于10月16日出现转机，当天圣路易斯联储银行行长布拉德表示，货币政策的决策者们应考虑推迟结束量化宽松。标普500指数自当日以来反覆回升，至上周五收复了月来失地。市场恐慌情绪急降温，芝加哥期权交易所波动指数（VIX）在周五下跌1.4%，至16.3，自10月中高位亦已下跌近40%。因此，说市场战胜了联储局鹰派并不为过，早于上周初已指出Risk on，股市派对重新开始。本周的联储局议息会议也备受注目，这次会议如无意外将正式停止QE3债券购买操作；然而，不买新债并不等于联储局的资产负债表将快速下跌，这些资金仍然在金融体系内支持美国经济及市场资金总量。

自2008年11月宣布首轮QE以来，联储局已达到4.48万亿美元的资产负债表规模，虽然不买新债，但到期债券仍会Rollover，这令市场流通量得以维持，因此“收水”的影响有可能是被夸大，当到期债券不再Rollover，收水的影响方会显现。此举将可继续压抑融资成本，支撑美国经济。

美国经济已连续增长5年，但目前正面临着来自海外的拖累，如中东地区的冲突、欧洲经济放缓及中国经济增速急降等风险。联储局维持资产负债表内的债券数量，巴克莱驻纽约经济学家Michael Gapen认为，此举对经济的刺激作用可以媲美联储局减息。(B02)

日圆挑战110关/苏子

最近三周美元兑日圆已在周线图上呈现一组近似利好后市的早晨之星形态，加上上周四汇价以大阳烛成功升破20天平均线阻力收市，故本周汇价将有较高机会继续走高并挑战110日圆心理关口。但由于上周一名美国纽约市的医生已证实感染伊波拉病毒，故此不利因素有可能被金融市场炒作，从而令到资产价格大幅波动，令到避险需求上升。

基于日圆本身具备避险功能的关系，因此，日圆汇价有可能扭转近日已见转弱的势头。换言之，即稍后美元兑日圆未必可以跟从上述的利好技术走势顺利再走高之余，反而更有机会在20天平均线得而复失后，将再次向下作出较深的调整，从而破坏上述的利好技术走势。

明天及后天联储局将会议息，市场正注视联储局会否在是次会议结束后宣布押后结束QE3。由于早前美股曾向下大幅调整；加上有联储局的官员暗示不会在本月正式结束QE3，因此，令市场憧憬联储局或为免股市继续下挫，未必会如期在本月正式结束QE3。联储局所制订的政策是长期性的，不可能因为股市的短期波动而贸然作出改动。

因此，本周很大机会按照去年底已公布结束QE3的时间表行事。倘若预期正确，再配合金融市场本周亦不太关心伊波拉病毒可能继续扩散的问题，相信美元本周的走势可望继续造好，日圆较难发挥避险功能而转强，故兑日圆的走势应不易失守20天平均线支持收市。

上周三至五，英镑兑美元在日线图上呈现一组利好后市的早晨之星形态，上周五汇价所造的1.6098美元高位刚好为20天平均线阻力。今日欧洲入市后，宜留意英镑兑美元有否足够动力突破此阻力，继续上升并挑战上周的1.6185美元高位阻力。倘若出现不升反跌的相反走势，到美国入市后已见回落至1.6040美元的重要即市支持位以下波动，配合届时美元整体走势亦见保持偏强的势头，预料英镑兑美元可望结束自本月中旬开始的反弹浪，继续向下寻底。(B08)

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