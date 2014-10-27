港报财经评论：蓝筹季绩预测，科技内险较佳--经济日报10月25日

蓝筹季绩预测，科技内险较佳/林瑞芬

四中全会结束后，下周市场焦点将回至企业盈利上，蓝筹科技及内险股季绩料较佳。恒指昨收报23,302，微跌0.1%；国指昨收10,391，跌0.5%；大市成交额501亿港元。技术上，恒指受制23,500，守于23,000，短期在三角形内整固；而国指阻力明显在10,500，突破企回其上，才摆淡静弱势。

国家统计局公布，以新建商品住宅与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有69个，持平的城市有1个。环比价格变动中，最小降幅为0.4%，最大降幅为1.9%。若以二手住宅价格与上月相比，70个大中城市价格环比全部下降。环比价格变动中，最小降幅为0.5%，最大降幅为2.0%。虽然房价环比下降，但9月份降幅相比8月份有所收窄。据测算，70个大中城市新建商品住宅价格环比综合平均降幅比8月份收窄0.2%；同时，9月份70个大中城市新建住宅和新建商品住宅销售套数比8月份均增长8%左右，销售回升。

由此显示，楼价虽跌，但去库存的积极性增，对房企来讲，正反相抵。市场对房市调整已消化一段时间，展望第四季改善的机会多于持续恶化，内房股仍普遍在低位盘整，谋求反弹的机遇。

回说上市公司季绩表现，建行 公布第三季度利润报596亿人民币，按年增长5%。综合券商业绩后评价，高盛、大摩及摩通等均指符合市场预期，只有少数如瑞信指逊于该行预期。国有制银行的盈利增幅普遍预期为单位数字乃共识，至于股份制银行将有双位数字的增长，而好一点，宜看多少少才比较。

且看平保 附属的股份制银行平安银行所公布第三季度业绩，录得营业收入199.2亿人民币，按年增加43.1%；而净利润增长亦达35%至56.2亿人民币，有不错的表现。业绩而言，内险股及券商股整体的第三季度业绩可略胜于内银股。据申银万国预测2014年三季度产、寿险行业基本面维持平稳，综合考虑业务增长、投资收益、基数影响等因素，预计中国人寿 、中国平保、中国太保 和新华保险 2014年前三季度累计净利润分别为259亿人民币、287亿人民币、94亿人民币和57亿人民币，同比增长9%、23%、16%和45%；三季度单季净利润分别为75亿人民币、77亿人民币、25亿人民币和20亿人民币，同比增长0%、35%、-3%和12%。(B05)

建行虽放缓，高息仍吸引/余少文

中国内地股市先升后跌，国企指数继续整固。而建设银行 是目前已公布季度业绩中最赚钱中资股，虽然盈利增长放缓，但吸引地方是保持高息。

中国内地股市昨日反覆偏软，国企指数则跌47点或0.5%，收报10,391点，成交额91亿港元，全日高低波幅不足107点，以及不足35%主板H股可以逆市上升；红筹指数升3点收报4,402点，成交额46亿港元。

国家统计局数据显示，中国内地9月70大中城市住宅销售，新建住宅销售价格同比下跌1.3%，是21个月以来首次下跌，也是两年来最大跌幅，同时见到新建住宅销售价格环比下跌的城市数目增加至69个，持平1个，即没有上升城市；而对比去年同期，下跌城市急增至58个，只有10个上升，反映9月楼价显着回落，内房股短期要小心，也可能是中国放松首贷的原因之一。

虽然楼价跌或影响内房股未来收入和盈利，但房地产公司能增加销售，或可透过销量来抵销楼价下跌的压力，惟放松首贷则可望提升内银股的房地产贷款，从而增加净利息收入。

第二大内银股建行率先派发内银股业绩，今年首三季收入升14%至4,290亿人民币，盈利升8%至1,903亿人民币，每股盈利0.76人民币，每股资产净值4.83人民币，以昨日收市价5.59港元计算，市帐率只有0.92倍。以季度业绩来看，第三季赚596亿人民币，环比跌8%，同比则升5%，这升幅是近数年来最差的季度升幅，尤其第三季净息差维持2.8%，但成本则上升，如首三季成本收入比率为25.2%，高出上半年1%。

至于其第三季新增贷款约1,589亿人民币，是2012年以来最低的新增贷款，或反映市场信贷需求不足，印证第三季经济增速下滑的严重性，惟其第三季净息差2.8%仍然跟上半年持平，表现好过预期。

不过，最令人担心应该是不良贷款双升，除了不良贷款额升至1,053亿人民币，不良贷款率也升至1.13%，较上半年高出0.09%，也是2011年以来最大的不良贷款率。尽管中国放松首贷，但对建行未来的信贷增长的助力有待观望，惟至少印证人民币过去指出，内银股信贷有恶化迹象。(B04)

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