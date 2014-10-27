港报社评：沪港通互惠,政治经济毋须捆绑--经济日报10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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港交所昨指沪港通尚未取得启动批准，实施未有期，惹市场揣测中央因占领事件决定延后。沪港通既有利香港，亦对内地改革有极大裨益，若将经济问题与政治捆绑，对中港皆无益。
中央在4月初宣布推沪港通，预计筹备半年，即约10月便可推行。惟港交所昨晚表示，虽然香港与各方已做好技术准备，惟尚未取得启动沪港通的相关批准，故并无实施的确实日期。从时机而言，现时确非推出沪港通的最佳时机。
此因沪港通一些技术细节，如投资者经沪港通买A股是否免征资本利得税、红利税，仍有待内地当局进一步厘清。且美国储局本周三议息会议后，极可能宣布结束第三轮量宽买债计划，或惹全球金融市场动荡，有关冲击会否经沪港通拖累内地股市，相信中央亦不无忧心。
事实上，沪港通并非中央对香港单向「送大礼」的政策，而是中港皆可藉此互惠双赢，既透过进一步开放内地资本市场，引入更多境外优质资金与投资者，有助A股价值发挥，促内地股市长远健康发展；此外，沪港通更是加快内地资本帐开放步伐，提升人民币作为国际投资货币的角色，助推人民币国际化。
香港作为中国版图上最国际化、法规最完善、资讯最流通的国际金融中心，一直肩负为助内地推进改革开放的独特角色。沪港通正正是内地股改、滙改，以至金融改革的关键一步，既对中央的改革大方针极为重要，香港亦可凭藉做好内地改革试验田的角色，助香港发展，创中港双赢。相信此亦是中央当初拟推沪港通的初衷。
占领运动旷日持久，不止港人心焦，中央担忧亦是情理之中。惟占领毕竟是政治问题，应该由港府、港人以至中央发挥政治智慧解决。至于沪港通则是经济问题，中央应以国家的改革开放大计为大前提，觅适合时机推出。政治归政治、经济归经济，才是最有利内地改革、香港发展的双赢之路。(A12)
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