港报社评：党大法大未有定论依法治国易成空谈--明报10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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中共十八届四中全会闭幕，这次会议由始至终受到注目的原因，是会议重点是「依法治国」，综合会议公报内容，这次全会就依法治国提出了六大任务以及具体做法。
六大任务当中，包括了加强宪法实施、加快建设法治政府、提高司法公信力、增强全民法治观念、加强法治队伍建设，以及最受注目的中共「党的领导」。前五项若能按此目标切实发展，当是内地法治观念抬头的彰显，对内地人民更是好事；但是「党的领导」这一环若仍未厘清中共与司法机关的关系，即未能做到司法独立，前五大任务做得如何出色，依法治国仍然可能是空谈。
四中全会受到注目的原因，是因为中共在打贪运动后的一次全会，一般认为会就中共中央政治局前常委周永康案有所提及，但上周四发表的会议新闻公报没有提到周永康。
以党治法现象的出现，客观上与中共仍未解决「党大抑或法大」的老问题有着千丝万缕关系。这也是一个延续近30年仍未解决的司法发展死结。
内地的法治多年来一直予人诟病「有法不依」，个别地方上的情况更是恶劣，这与法治教育不彰有关，但长久以来的官僚架构更是促成情况恶化的主要成因之一。
今次四中全会受到注目，便是人们对「依法治国」能够彻底落实，并且做到真正司法系统独立的期许。习近平上台以来，在打贪方面展现强势，贪官手到拿来，但如今「依法治国」所面对的是几十年来的党大于法的迷思，能否有所成，是国人目光所在。(A06)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(