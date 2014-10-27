港报社评：党大法大未有定论依法治国易成空谈--明报10月27日

中共十八届四中全会闭幕，这次会议由始至终受到注目的原因，是会议重点是「依法治国」，综合会议公报内容，这次全会就依法治国提出了六大任务以及具体做法。

六大任务当中，包括了加强宪法实施、加快建设法治政府、提高司法公信力、增强全民法治观念、加强法治队伍建设，以及最受注目的中共「党的领导」。前五项若能按此目标切实发展，当是内地法治观念抬头的彰显，对内地人民更是好事；但是「党的领导」这一环若仍未厘清中共与司法机关的关系，即未能做到司法独立，前五大任务做得如何出色，依法治国仍然可能是空谈。

四中全会受到注目的原因，是因为中共在打贪运动后的一次全会，一般认为会就中共中央政治局前常委周永康案有所提及，但上周四发表的会议新闻公报没有提到周永康。

以党治法现象的出现，客观上与中共仍未解决「党大抑或法大」的老问题有着千丝万缕关系。这也是一个延续近30年仍未解决的司法发展死结。

内地的法治多年来一直予人诟病「有法不依」，个别地方上的情况更是恶劣，这与法治教育不彰有关，但长久以来的官僚架构更是促成情况恶化的主要成因之一。

今次四中全会受到注目，便是人们对「依法治国」能够彻底落实，并且做到真正司法系统独立的期许。习近平上台以来，在打贪方面展现强势，贪官手到拿来，但如今「依法治国」所面对的是几十年来的党大于法的迷思，能否有所成，是国人目光所在。(A06)

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