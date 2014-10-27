港报社评：“占中”危及金融，累沪港通煞车--星岛日报10月27日

香港交易所昨天发出公告，表示至今尚未取得启动沪港通的相关批准，因此没有实施的确实日期。公告没有说明原因，而证监会亦无进一步评论，令人心生疑问︰究竟沪港通迟迟不「开车」，是技术原因，还是与「占中」造成的政治乱局有关？可能仍有人乐观地认为是前者，猜想只因准备未就绪，但以目前局势看来，我们绝对有理由相信，沪港通无限期延迟，与香港政治不稳定有直接关系。

占领行动启动至今已三十天，示威者仍然非法占据市区的几条主要道路，旺角更冲突不断，随时爆发骚动，但学联等发起团体仍然半步不让，坚持继续占领，更扬言将行动升级，誓要将香港推向更动荡的局面。维港上空仍然阴霾满布，政治形势充满不确定性，由于金融与国家安全密不可分，中央必须对此作出慎密考虑，不会同意在这时候推行涉及内地和香港的重大金融措施。

影响金融市场的最重要因素是政治稳定，目前香港正处于极不稳定的政治环境，学联与泛民发动群众冲击政府管治，欲制造持久纷乱，以此作武器逼中央与特区政府让步，冲突随时进一步激化。面对这情况，中央没可能让沪港通开行，而会从国家安全出发，暂时将计画搁置。

中央与特区政府还考虑到，外国大鳄正虎视眈眈，可能趁着香港出现政治危机，乘势兴波作浪，以九八年「突袭」香港金融市场的手法，再发动强攻，以大捞一笔，若如此，一场金融风暴便会爆发。所以，对中央而言，现阶段也不是开通沪港股市「直通车」的适当时间。

香港国际金融中心的重要基石是健全法律制度，以及深厚的法治传统，但「占领」运动以违法作为手段搞政治抗争，给法治带来极大冲击，也削弱外资对香港法治的信心。法治受到的侵蚀如继续下去，香港国际金融中心的地位必将动摇。

财政司司长曾俊华在网志说，罗马要多年建成，但可于一念之间毁灭，这确是智慧之言。香港国际金融中心经几代人努力建立，但可能在这场政治风暴下毁于一旦。(A03)

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