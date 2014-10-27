港报社评：“占中”危及金融，累沪港通煞车--星岛日报10月27日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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香港交易所昨天发出公告，表示至今尚未取得启动沪港通的相关批准，因此没有实施的确实日期。公告没有说明原因，而证监会亦无进一步评论，令人心生疑问︰究竟沪港通迟迟不「开车」，是技术原因，还是与「占中」造成的政治乱局有关？可能仍有人乐观地认为是前者，猜想只因准备未就绪，但以目前局势看来，我们绝对有理由相信，沪港通无限期延迟，与香港政治不稳定有直接关系。
占领行动启动至今已三十天，示威者仍然非法占据市区的几条主要道路，旺角更冲突不断，随时爆发骚动，但学联等发起团体仍然半步不让，坚持继续占领，更扬言将行动升级，誓要将香港推向更动荡的局面。维港上空仍然阴霾满布，政治形势充满不确定性，由于金融与国家安全密不可分，中央必须对此作出慎密考虑，不会同意在这时候推行涉及内地和香港的重大金融措施。
影响金融市场的最重要因素是政治稳定，目前香港正处于极不稳定的政治环境，学联与泛民发动群众冲击政府管治，欲制造持久纷乱，以此作武器逼中央与特区政府让步，冲突随时进一步激化。面对这情况，中央没可能让沪港通开行，而会从国家安全出发，暂时将计画搁置。
中央与特区政府还考虑到，外国大鳄正虎视眈眈，可能趁着香港出现政治危机，乘势兴波作浪，以九八年「突袭」香港金融市场的手法，再发动强攻，以大捞一笔，若如此，一场金融风暴便会爆发。所以，对中央而言，现阶段也不是开通沪港股市「直通车」的适当时间。
香港国际金融中心的重要基石是健全法律制度，以及深厚的法治传统，但「占领」运动以违法作为手段搞政治抗争，给法治带来极大冲击，也削弱外资对香港法治的信心。法治受到的侵蚀如继续下去，香港国际金融中心的地位必将动摇。
财政司司长曾俊华在网志说，罗马要多年建成，但可于一念之间毁灭，这确是智慧之言。香港国际金融中心经几代人努力建立，但可能在这场政治风暴下毁于一旦。(A03)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(