港报社评：签名空前热烈，撑警结束“占”中--文汇报10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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「保普选反占中」大联盟发起的「还路于民 恢复秩序 维护法治」签名大行动，首两天共收集逾65万个签名，反应空前热烈。市民踊跃签名支持警方执法，充分显示广大市民不能再容忍「占领」者胁持700万港人当人质，不能再容忍堵塞道路、破坏法治、祸及民生的无法无天行径。律政司司长以外的全体政治任命官员签名支持警方执法，亦显示特区政府维护法治的决心。
过去两天，签名大行动一呼百应，不同界别、不同行业、不同年龄段的市民，自发到各区的街站签名。港人一向包容忍耐，但过去近一个月来，「占领」行动已严重冲击香港的经济、民生和法治。试看今日之香港，竟是谁家之天下？法治尊严何在？被占领地区已步向暴乱边缘，香港社会已濒临无政府状态，这种状态再也不能延续下去。
就在香港「占中」蔓延恶化之时，从18日起，英国各大城市数以万计的人涌上街头抗议削减工资，有示威者在英国议会广场集会，发起「占领伦敦」运动。但仅仅隔了一天，「占领伦敦」活动的示威者就在议会广场上遭警方果断清场。
香港属于每一个香港市民，不容任何人非法霸占。社会对「占中」的怨气已达临界点，市民的怒火已达爆发边缘。社会各界希望警方尽快执法清场，是依循法治结束「占中」的必然选择。签名行动撑警执法尽快结束「占中」，而肆无忌惮破坏法治的人，最终一定会受到法律制裁。(A05)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不