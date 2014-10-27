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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 09:25 BJT

港报社评：签名空前热烈，撑警结束“占”中--文汇报10月27日

「保普选反占中」大联盟发起的「还路于民 恢复秩序 维护法治」签名大行动，首两天共收集逾65万个签名，反应空前热烈。市民踊跃签名支持警方执法，充分显示广大市民不能再容忍「占领」者胁持700万港人当人质，不能再容忍堵塞道路、破坏法治、祸及民生的无法无天行径。律政司司长以外的全体政治任命官员签名支持警方执法，亦显示特区政府维护法治的决心。

过去两天，签名大行动一呼百应，不同界别、不同行业、不同年龄段的市民，自发到各区的街站签名。港人一向包容忍耐，但过去近一个月来，「占领」行动已严重冲击香港的经济、民生和法治。试看今日之香港，竟是谁家之天下？法治尊严何在？被占领地区已步向暴乱边缘，香港社会已濒临无政府状态，这种状态再也不能延续下去。

就在香港「占中」蔓延恶化之时，从18日起，英国各大城市数以万计的人涌上街头抗议削减工资，有示威者在英国议会广场集会，发起「占领伦敦」运动。但仅仅隔了一天，「占领伦敦」活动的示威者就在议会广场上遭警方果断清场。

香港属于每一个香港市民，不容任何人非法霸占。社会对「占中」的怨气已达临界点，市民的怒火已达爆发边缘。社会各界希望警方尽快执法清场，是依循法治结束「占中」的必然选择。签名行动撑警执法尽快结束「占中」，而肆无忌惮破坏法治的人，最终一定会受到法律制裁。(A05)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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