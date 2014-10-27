新债招标：中国三个月期贴现国债加权收益率3.4833%--业内人士

路透上海10月27日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为3.4833%。

业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.5158%，投标倍数为2.52倍。

银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，三个月期品种最新报在3.4142%。

该期债为财政部今年第七期记账式贴现国债。采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。