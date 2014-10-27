新债招标：中国三个月期贴现国债加权收益率3.4833%--业内人士

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透上海10月27日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早招标的150亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为3.4833%。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.5158%，投标倍数为2.52倍。
银行间市场固息国债到期收益率曲线 显示，三个月期品种最新报在3.4142%。
该期债为财政部今年第七期记账式贴现国债。采用多重价格招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债10月28日开始计息，招标结束至10月30日进行分销，11月3日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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