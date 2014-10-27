《分析》欧洲银行压力测试的乐观结果隐藏着大量挑战

银行业者需要增加放贷来提升获利，因为他们以超低利率融入资金，向客户放贷时征收较高利率，从而实现息差收入。放贷能够提振经济成长，反过来又令银行业从中获益。

花旗分析师表示，欧洲央行对银行资产质量的评估规模“对于将来可能的监管制约而言很重要”。由于欧洲央行的上述调整而导致资本金比率受到严重打击的银行业者，未来进行扩张、增加放贷或者支付股息的能力将会减弱。

其他人则从欧洲央行传递出的坏消息中找到一线希望。“我们对资产质量评估的严格程度感到意外，比如不良贷款规模上修的幅度，但我们对此持正面看法，”摩根大通的欧洲信贷分析师Roberto Henriques说，“这个额外信息表明，他们将会更加严格。”

有些人还对测试让投资者目前至少获得了可以信赖的透明数字表示欢迎。“这应会缓解外界对银行实际情况的担忧，”Hermes Global Equities主管Geir Lode表示，“对市场而言，这是正面消息。”

如果欧洲央行提出的相对温和的增资要求，最终被证明并不符合银行业者实际需要扩充的资金数额，那么这次测试给出的额外信息会带给投资者一些保护。“所有人都将仔细斟酌(资金要求)...是否太少，是否足以加固那些面临风险的银行，”Lombard Odier投资管理的全球固定收益策略师Salman Ahmed称。

“好消息是评估过程完全透明。投资者获得了有关银行资产的众多数据，现在可以自行作出判断。”(完)