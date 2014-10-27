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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 09:45 BJT

中港股业绩：中国太保前三季净利为89.6亿元，同比增长10.9%

路透上海10月27日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 前三季实现净利89.6亿元人民币，同比增长10.9%。不过单第三季，公司实现净利21.5亿元，同比下降19.05%。

国泰君安最新报告指出，中国太保前三季业绩符合预期，三季度净利同比下降近两成，主要因为去年同期的高基数影响。报告维持中国太保A股的增持评级，目标价为24.3元。

上周六刊登在上证所网站的三季报显示，前三季中国太保实现保险业务收入1,514.86亿元，同比增长9.4%；其中太保寿险实现保险业务收入807.55亿元，同比增长5.1%。

截止9月底，集团管理资产达到8,863.28亿元，较上年末增长18.7%，其中，集团投资资产7,644.71亿元，较上年末增长14.6%。

从投资类别来看，截止三季末，中国太保的固定收益类投资占比为85.7%，权益投资类为10.7%。即使A股市场三季度相对强势，中国太保权益类投资中，无论是股票还是基金的投资占比却是不升反降。

中国太保A股周一早盘初段报18.62元，跌2.72%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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