《中国债券市场每日交易备忘》--10月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值3.78% 国开行 至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.07% 国开行至多40亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.24% 国开行至多40亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.32% 国开行至多40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.35% 江苏国信资产管理集团10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和工行主承 扬州城建国资控股集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和浦发银行主承 亿阳集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，华泰证券和北京银行主承 杭州萧山水务集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 广发证券 30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建设银行和农业银行等承销 西部证券 6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承 金元证券5亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，浦发银行主承 中信国安集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和农业银行主承 天津城市基础设施建设投资集团30亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和渤海银行主承 陕西高速公路建设集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和兴业银行主承 重庆水利投资集团5亿元永续中票簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 丹东港集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承 广东高速公路有限公司20亿元15年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，广发证券和摩根士丹利华鑫证券主承 三门县国资投资控股4亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，国信证券主承 上饶银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6103% 富邦华一银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 杭州银行10亿元六个月期同业存单10:00-11:00招标发行 光大银行 20亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2704% 兴业银行 10亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率3.9493% 兴业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2999% 兴业银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4001% 浦发银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2999% 浦发银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4001% 建行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.3500% 平安银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2902% ============================================================================ 二、新债上市： 天瑞集团15亿元七年期投资人选择权(3+4)固息债1480520，票面利率7.13% 乐清市国有投资公司10亿元七年期固息债1480532，票面利率5.99% 乐山国有资产经营12亿元七年期固息债1480536，票面利率5.68% 国电集团30亿元九个月期超短融011409006，票面利率4.20% 五矿集团20亿元九个月期超短融011433010，票面利率4.35% 酉阳县桃花源旅游投资集团2亿元一年期短融041452054，票面利率5.90% 新兴铸管新疆控股集团2.5亿元一年期短融041460104，票面利率5.3% 小商品城 10亿元一年期短融041458077，票面利率4.47% 华工科技 5亿元一年期短融041456048，票面利率4.82% 中广核风电10亿元一年期短融041452056，票面利率4.32% 厦门海沧投资集团6亿元一年期短融041460106，票面利率5.05% 中科实业集团控股6亿元三年期中票101461035，票面利率5.17% 广西投资集团10亿元三年期中票101454060，票面利率5.0% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行50亿元五年期固息增发债140369，发行价格100.44元 进出口行50亿元七年期固息债140373，票面利率4.38% 深圳市16.8亿元五年期自发自还地方政府债1464001，票面利率3.63% 深圳市12.6亿元七年期自发自还地方政府债1464002，票面利率3.79% 深圳市12.6亿元10年期自发自还地方政府债1464002，票面利率3.81% 溧阳昆仑城建集团11亿元七年期固息债1480538，票面利率5.90% 上汽通用汽车金融26.39亿元636天期浮息(一年定存基准)A级资产支持证券1489148，基本利差1.80% 上汽通用汽车金融2.11亿元759天期浮息(一年定存基准)B级ABS 1489149，基本利差2.70% 上汽通用汽车金融1.5亿元879天期零息ABS 1489150 厦门路桥建设集团2亿元六个月期超短融 中国中冶 30亿元六个月期超短融 北京国资管理中心10亿元六个月期超短融 江苏交通控股30亿元一年期短期融资券 江苏交通控股20亿元一年期短期融资券 江苏交通控股30亿元一年期短期融资券 新疆中泰集团10亿元一年期短融 安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融 北京首都公路发展集团30亿元一年期短融 重庆旅游投资集团4亿元一年期短融 华泰集团5亿元一年期短融 四川能源投资集团4亿元一年期短融 宝钢集团广东韶关钢铁10亿元三年期中期票据 中航航空电子系统40亿元五年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 国电集团90亿元一年期短融041351045到期兑付，票面利率5.23% 广汇汽车服务股份8亿元一年期短融041351046到期兑付，票面利率6.50% 中国轻工集团4亿元一年期短融041354062到期兑付，票面利率5.75% 上海市城市建设投资25亿元一年期短融041355036到期兑付，票面利率5.20% 陕西省交通建设集团20亿元一年期短融041356039 到期兑付，票面利率6.10% 内蒙古高等级公路建设开发20亿元一年期短融041356041到期兑付，票面利率5.90% 天津汽车工业集团3亿元一年期短融041358075到期兑付，票面利率6.50% 广东省丝绸纺织集团4亿元一年期短融041361050到期兑付，票面利率6.40% 江苏银行20亿元10年期固息债092301到期兑付，票面利率5.00% 泉州银行5亿元三年期同业存单111490013到期兑付，发行价格98.79元 中电投财务公司50亿元五年期固息债092208，票面利率4.60% 12中银1B 061204003付息 08深发债02 081603付息 09江苏银行 092301付息 09吉安城投债 0980148付息 10附息国债34 100034付息 10国开28 100228付息 13锦江MTN001 101351021付息 13利港MTN001 101359011付息 10渤海银行债 1024001付息 10杨浦投债02 1080082付息 10丹东港MTN1 1082191付息 11附息国债10 110010付息 11厦门建发债 1180150付息 11中兴新债 1180151付息 11铜有色MTN1 1182293付息 11南山MTN2 1182294付息 13进出34 130334付息 13浙江债01 1352001付息 13浙江债02 1352002付息 13金利源债 1380338付息 13鄂交投债01 1380339付息 13鄂交投债02 1380340付息 14附息国债09 140009付息 14甬银1A1 1489050付息 14甬银1A2 1489051付息 02中移动(2) 7105付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国家主席习近平周一表示，上海自由贸易区成立以来取得了一系列新成果，为在全国范围内深化改革和 扩大开放探索了新途径，其试验经验要尽快开花结果。 今日公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇)