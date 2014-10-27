澳新汇市： 澳元和新西兰元上扬，因风险偏好回升

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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“美国股市的涨势是推动亚洲股市上涨的主因，全球市场看似趋稳，”OANDA Asia Pacific资深交易员Stephen Innes表示。
利差交易再度热门，大幅推升澳元兑日圆，也助长了澳元的涨势。
澳元 持于95.23日圆，从周五的94.08低位反弹。澳元兑日圆上周上涨1.7%，这是七个月以来最大的涨幅，但10月仍下跌了将近1%。阻力位在95.45。
新西兰元 在淡静交投中持坚，该国金融市场当天因劳动节休市。新西兰元最新持于0.7853美元，从周五低点0.7795美元反弹。新西兰元上周下跌0.7%。(完)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(