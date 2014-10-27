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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 09:56 BJT

澳新汇市： 澳元和新西兰元上扬，因风险偏好回升

“美国股市的涨势是推动亚洲股市上涨的主因，全球市场看似趋稳，”OANDA Asia Pacific资深交易员Stephen Innes表示。

利差交易再度热门，大幅推升澳元兑日圆，也助长了澳元的涨势。

澳元 持于95.23日圆，从周五的94.08低位反弹。澳元兑日圆上周上涨1.7%，这是七个月以来最大的涨幅，但10月仍下跌了将近1%。阻力位在95.45。

新西兰元 在淡静交投中持坚，该国金融市场当天因劳动节休市。新西兰元最新持于0.7853美元，从周五低点0.7795美元反弹。新西兰元上周下跌0.7%。(完)

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