《交易视点》四季度资金面有望维持宽松，中国债市风险较小--中信证券

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透上海10月27日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，若货币条件进一步收紧，实体经济仍面临较大的下行压力。为保持实体经济相对平稳，四季度资金面有望维持目前的宽松状态。对债市来说，经济疲软及温和的通胀水平使得市场面临的风险较小。
报告称，宽松政策的跟进则将打开收益率进一步下行的空间，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
前瞻地看，得益于外需改善，三季度经济基本平稳运行，但是由于货币信贷增速放缓，内需呈现持续低迷的状况，工业增速也下台阶进入新常态；与此同时四季度CPI涨幅大概率将在1.5%-2.0%区间。
**四季度GDP增速有望维持7.3-7.4%水平**
三季度的GDP增速下滑至7.3%，略高于我们7.2%的预期，统计局公布的季调后环比折年率为7.8%，与二季度8.2%的环比增速相差不大，我们计算的二、三季度环比增速均在8%附近，显示三季度的总需求处于相对平稳的状态。
截至三季度的全年累计增速为7.4%处于“7.5%左右”的合理区间。9月份工业增加值同比增速较8月份大幅上行1.1个百分点至8.0%。
根据统计局公布的数据，9月份工业增加值的环比折年率为11.5%，我们计算的季调后环比折年率位于23.9%，均较8月份的环比折年率显着反弹，与此同时，9月份发电量的同比增速也从上个月-2.2%反弹至4.1%，重回正值区间，环比增速也出现低位反弹。
由于8月份工业同比增速的超预期下滑存在疑点，以此计算的环比可能高估经济复苏力度，而9-10月份的其他数据在趋势上并没有大的变化，我们建议谨慎看待工业增速的反弹。
多种迹象表明今年8月份工业增速的异常与12年4月份颇为相似，根据当时的经验，我们判断未来工业增速将进入8%的新常态。
除此之外，9月份的投资增速仍受制造业和房地产投资增速拖累，10月份汇丰PMI初值等数据也表明内需持续低迷。
前瞻地看，四季度外需难有进一步改善，如果四季度能够保持目前的宽松局面，工业增速有望保持在8%附近，GDP增速有望维持7.3-7.4%的水平。 (完)
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