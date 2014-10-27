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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:05 BJT

金属期市：伦铜小跌，供应上升仍令价格承压

欧洲央行周日表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况都已经得到了修补。

上周五的数据显示，美国9月新屋销售年率上升至六年高位 ，英国第三季GDP初值较前季增长0.7%，仍有望超越其他发达经济体 。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，10月21日止当周，对冲基金和基金管理机构增持铜的空头仓位。

秘鲁最大铜矿Antamina的工会领导人周五告诉路透，自11月10日起工人将无限期罢工。罢工将使该矿每月约3万吨的产能停产。 (完)

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(编译 王颖/王兴亚；审校 戴素萍)
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