长江期货：中国期指增仓下行特征明显，空方加码主动打压

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
上周五股指期货市场持仓量增加3728手至181526手，为近11个交易日最高水平。伴随着近期期指持仓量连续上升的是价格“六连阴”式的下跌，市场增仓下行特征明显。从近四个交易日的盘面情况来看，日内持仓量的高位对应的是日内价格的低位区域，盘中运行特征同样为增仓下行。
期货市场中增仓下行现象反映的是空方加码主动打压。这一点在期指主力席位净持仓数据的变化上得到了验证。上周五，前20名席位在IF1411与IF1412合约上共持买单118892手、卖单135093手。主力净空持仓量16201手，较前一交易日增加303手。净空持仓量的增加主要源于空方增仓更积极。在主力合约IF1411上，前20空方合计增持卖单3917手，超过前20多方合计增持买单1758手。其中，中信期货、国泰君安期货席位分别增持卖单2517手、1171手，幅度较大。虽然在下月合约IF1412上，前20多方增持买单数量超过前20空方，但幅度较主力合约小。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(