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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 09:58 BJT

长江期货：中国期指增仓下行特征明显，空方加码主动打压

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

上周五股指期货市场持仓量增加3728手至181526手，为近11个交易日最高水平。伴随着近期期指持仓量连续上升的是价格“六连阴”式的下跌，市场增仓下行特征明显。从近四个交易日的盘面情况来看，日内持仓量的高位对应的是日内价格的低位区域，盘中运行特征同样为增仓下行。

期货市场中增仓下行现象反映的是空方加码主动打压。这一点在期指主力席位净持仓数据的变化上得到了验证。上周五，前20名席位在IF1411与IF1412合约上共持买单118892手、卖单135093手。主力净空持仓量16201手，较前一交易日增加303手。净空持仓量的增加主要源于空方增仓更积极。在主力合约IF1411上，前20空方合计增持卖单3917手，超过前20多方合计增持买单1758手。其中，中信期货、国泰君安期货席位分别增持卖单2517手、1171手，幅度较大。虽然在下月合约IF1412上，前20多方增持买单数量超过前20空方，但幅度较主力合约小。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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