《交易视点》中国信用债交易机会相对优于金融债--中信证券

路透上海10月27日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，在息差、利差优势下，信用产品的交易机会相对优于金融债；从配置角度来看，中低评级债券偏高的息差具有相对优势，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。

**短融产品仍具有较好配置价值**

上周资金面较为宽松，1年期各等级短融收益率下行25-30BP。从未来趋势看，虽然短期内财政存款、新股发行以及月末等因素可能对市场形成一定压力，但在央行持续的定向宽松政策的支持下，资金面可能仍将维持相对宽松的状态。

从交易角度看，正如我们之前所说的，短端利率下行明显，但与资金利差仍然处于历史高位（目前与7天利差在130BP左右的水平），有进一步下行空间。

从配置角度来看，偏稳定的资金面及较高的利差也使短融产品继续具有较好的配置价值，并激发投资者对高收益低评级产品的配置热情。

**中低评品种偏高的息差有相对优势**

上周中票市场收益率同样下行明显，5年AAA中票收益率下行20bp至4.80%左右，与同期限政策性金融债信用利差达50BP左右、较上周有所缩减。

从未来趋势看，一方面，基本面短期可能将有所趋稳，但难改疲弱之势；另一方面，宽松的资金面对债券市场形成了相当利好的环境；受前期利率明显下行影响，收益率或有调整压力。

但相比金融债，信用债利率下行不及金融债，导致利差据此前低点已有所扩大；在息差、利差优势下，信用产品的交易机会相对优于金融债。从配置角度来看，中低评级债券偏高的息差具有相对优势，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。

**城投债供给短期内不会大幅缩减**

上周城投债收益率继续下行明显，7年提前还本的中西部地级城投债收益率下行至5.75%左右的水平、较上周下行25BP。

城投债信用利差继续处于历史最低水平，缩窄空间不大，相对价值有限；但息差优势明显，配置价值仍较高。

上周，有传财政部下发《关于地方政府性债务清算处置办法》（征求意见稿），将存量债务截至时间定为2014年12月31日；设置一年的过渡期；2016年之后只能通过地方政府债券举借债务。

此征求意见稿关于过渡期的设置，基本上印证我们之前关于城投债短期不会大幅缩减的判断，但政府在1年里是否能完善政府债券的发行环境及地方政府融资平台的清理还有待判断；对存量城投债仍然是利好。

对于过渡期城投债，若明确要求上述保障房、公路、水利、土地等项目才能列入政府债务，则会对上述项目用途的过渡期债券形成明显利好，不过这需要正式处置办法的出台。

**个券推荐**

上周共有83只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,312.85亿元。

短融和超短融中，我们推荐14京国资SCP001、14国电集SCP006、14沪强生CP001（有担保）、14首机场SCP003、14中铝SCP007、14五矿SCP010、14苏交通CP006、14苏交通CP007、14苏交通CP008、14鲁宏桥CP003。

私募票据中我们推荐14大唐集PPN001、14永煤PPN006。

企业债中我们推荐14沪建债、14广东高速债（有担保）、14粤路桥债、14首创集团可续期债01、14新昌债01（有担保）。 (完)