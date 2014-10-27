版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:00 BJT

我的钢铁网：10月24日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自10月24日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10,581万吨，环比上周降77万吨，同口径库存10,032万吨；其中澳矿5,407万吨，巴西1,888万吨，印度75万吨，贸易矿3,687万吨，精粉404万吨，球团214万吨，块矿1,139万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,120万吨，环比上周降1.5%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐