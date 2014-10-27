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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:02 BJT

格林大华期货：上期有色金属指数多空因素交织，短期维持弱势振荡

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数价格在触及2652一线后大幅反弹，周末收于2708。主要品种铜由于短期需求转好，稳增长措施出台预期等因素推动，价格从最低46490反弹至47370。

美国数据持续走强，失业率创新低至5.9%，美元指数保持上涨态势。欧元区经济由于地缘政治影响，再次陷入低谷，虽然德国工业保持稳定，但法国及其他国家的经济下滑使欧元区经济再陷低迷。中国经济逐步出现利多因素。三季度GDP创出新低7.3%，固定资产投资和地产投资继续大幅回落。国内房地产政策有所调整会对10月房地产市场产生正向影响。但是由于美元指数持续上涨、欧元区经济再度萎靡、精炼铜供应下半年释放明显，以及中国经济2015年增速再降的预期，铜价四季度仍难有乐观表现。对于整体有色金属指数价格而言，短期虽有所波动，但总体上仍将呈振荡弱势格局。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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