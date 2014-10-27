格林大华期货：上期有色金属指数多空因素交织，短期维持弱势振荡

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数价格在触及2652一线后大幅反弹，周末收于2708。主要品种铜由于短期需求转好，稳增长措施出台预期等因素推动，价格从最低46490反弹至47370。
美国数据持续走强，失业率创新低至5.9%，美元指数保持上涨态势。欧元区经济由于地缘政治影响，再次陷入低谷，虽然德国工业保持稳定，但法国及其他国家的经济下滑使欧元区经济再陷低迷。中国经济逐步出现利多因素。三季度GDP创出新低7.3%，固定资产投资和地产投资继续大幅回落。国内房地产政策有所调整会对10月房地产市场产生正向影响。但是由于美元指数持续上涨、欧元区经济再度萎靡、精炼铜供应下半年释放明显，以及中国经济2015年增速再降的预期，铜价四季度仍难有乐观表现。对于整体有色金属指数价格而言，短期虽有所波动，但总体上仍将呈振荡弱势格局。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(