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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:07 BJT

方正中期：熊市背景下上海螺纹钢期货走势回暖无望

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

近期，房贷新政、煤炭“救市”政策以及河北限产等利好消息叠加，点燃了钢市“久违”的反弹热情，但昙花一现后，钢价“七连阴”，再度陷入跌势。即便各种利好措施出台，但在供需深层矛盾未能有效化解的情况下，钢价短期虽可能有所企稳，但长期难改弱势格局。

中钢协数据显示，全国重点企业粗钢日产量在连续2旬小幅下滑后，10月上旬重回180万吨的高位，旬环比增加0.8%。这意味着需求增长乏力的情况下，钢市仍面临严峻的考验。随着APEC峰会逐步临近，有关峰会期间北京周边地区钢厂限产、减产的消息不断。不过，我的钢铁网对APEC峰会造成河北钢厂限产事件的调研结果显示，钢厂开工率依旧高达96%，可见限产效应有限，因此不要过分期望限产带来的钢价反弹。另外，截至10月上旬末，重点企业钢材库存为1568.85万吨，较上一旬末增加5.2%，较上月同期增加3.7%。而创新高的钢材出口数据对螺纹钢价格来说并不会造成太多的利好，钢价中长期仍面临振荡调整的压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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