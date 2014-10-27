方正中期：熊市背景下上海螺纹钢期货走势回暖无望

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
近期，房贷新政、煤炭“救市”政策以及河北限产等利好消息叠加，点燃了钢市“久违”的反弹热情，但昙花一现后，钢价“七连阴”，再度陷入跌势。即便各种利好措施出台，但在供需深层矛盾未能有效化解的情况下，钢价短期虽可能有所企稳，但长期难改弱势格局。
中钢协数据显示，全国重点企业粗钢日产量在连续2旬小幅下滑后，10月上旬重回180万吨的高位，旬环比增加0.8%。这意味着需求增长乏力的情况下，钢市仍面临严峻的考验。随着APEC峰会逐步临近，有关峰会期间北京周边地区钢厂限产、减产的消息不断。不过，我的钢铁网对APEC峰会造成河北钢厂限产事件的调研结果显示，钢厂开工率依旧高达96%，可见限产效应有限，因此不要过分期望限产带来的钢价反弹。另外，截至10月上旬末，重点企业钢材库存为1568.85万吨，较上一旬末增加5.2%，较上月同期增加3.7%。而创新高的钢材出口数据对螺纹钢价格来说并不会造成太多的利好，钢价中长期仍面临振荡调整的压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(