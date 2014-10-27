《交易视点》中国转债市场短期看好流动性较好的大盘品种--中信证券

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透上海10月27日 - 中国中信证券 最新可转债市场周报认为，转债走势将取决于市场对政策的预期，短期内看好平安、工行、民生等大盘转债品种，原因是债市走强，债基净申购增加，申购资金优先配转债，利好流动性较好的大盘转债品种，中长期仍看好重工、齐峰、冠城等军工板块和同仁东方等国企改革板块。
**上周转债涨跌互现**
上周所有版块均出现不同程度的回调，符合我们的预期，预示着股市逐渐回归经济基本面。沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为-2.1%、-1.3%和-2.2%。
行业方面，钢铁和煤炭领跌（-5.4%、-3.7%），食品饮料、电力设备、综合、医药、有色金属、轻工制造跌幅均超过-3.0%，计算机、银行、通信跌幅在-1%以内，其余板块在-1%到-3%之间。
转债涨跌互现，大盘金融转债走势好于正股。转债走势与正股背离，在平价指数下跌-1.2%的情况下，转债指数上升0.8%。
个券方面，领涨转债为齐翔（+8.1%）、隧道（+5.1%）、歌华（+2.3%），大盘转债工行、平安、民生、石化、中行涨幅均在+1%左右。华天、泰尔领跌（-6.7%）。
**股市等待反弹机会**
股市方面反复震荡，不会单边上升或单边下跌，经济底部并没有探明，仅仅依靠利率下行很难让行情走得更远，因为没有基本面支撑的估值提升不会太久；但市场底部有望逐步抬升，毕竟无风险利率与风险溢价在下行。因此建议投资者等待下一次调整之后的反弹机会。
债市方面，在经济低位企稳，央行2,000亿股份制银行SLF和14天回购利率降到3.4%，国务院43号文等众多利好消息影响下，上两周债券收益率整体下行，展望未来，债市收益率上行的风险仍然不大，但在43号文利好已经兑现的情况下，应警惕城投债随时可能出现的分化。(完)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不