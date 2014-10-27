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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 13:00 BJT

《交易视点》中国转债市场短期看好流动性较好的大盘品种--中信证券

路透上海10月27日 - 中国中信证券 最新可转债市场周报认为，转债走势将取决于市场对政策的预期，短期内看好平安、工行、民生等大盘转债品种，原因是债市走强，债基净申购增加，申购资金优先配转债，利好流动性较好的大盘转债品种，中长期仍看好重工、齐峰、冠城等军工板块和同仁东方等国企改革板块。

**上周转债涨跌互现**

上周所有版块均出现不同程度的回调，符合我们的预期，预示着股市逐渐回归经济基本面。沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为-2.1%、-1.3%和-2.2%。

行业方面，钢铁和煤炭领跌（-5.4%、-3.7%），食品饮料、电力设备、综合、医药、有色金属、轻工制造跌幅均超过-3.0%，计算机、银行、通信跌幅在-1%以内，其余板块在-1%到-3%之间。

转债涨跌互现，大盘金融转债走势好于正股。转债走势与正股背离，在平价指数下跌-1.2%的情况下，转债指数上升0.8%。

个券方面，领涨转债为齐翔（+8.1%）、隧道（+5.1%）、歌华（+2.3%），大盘转债工行、平安、民生、石化、中行涨幅均在+1%左右。华天、泰尔领跌（-6.7%）。

**股市等待反弹机会**

股市方面反复震荡，不会单边上升或单边下跌，经济底部并没有探明，仅仅依靠利率下行很难让行情走得更远，因为没有基本面支撑的估值提升不会太久；但市场底部有望逐步抬升，毕竟无风险利率与风险溢价在下行。因此建议投资者等待下一次调整之后的反弹机会。

债市方面，在经济低位企稳，央行2,000亿股份制银行SLF和14天回购利率降到3.4%，国务院43号文等众多利好消息影响下，上两周债券收益率整体下行，展望未来，债市收益率上行的风险仍然不大，但在43号文利好已经兑现的情况下，应警惕城投债随时可能出现的分化。(完)

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