期货日报：沪铜后市以盘整偏弱走势为主，因供需两不旺

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
铜价在7月初冲高后，重心开始不断下移，直至当前的金九银十末期，走势无比纠结。展望后市，铜价将以盘整偏弱走势继续前行。
供给继续增长而需求低迷，决定了铜价难以走强，但国内不断推出的托市政策以及对进一步政策的预期则对铜价提供一定的支撑。同时，低库存、废杂铜进口量总体下滑、冶炼厂检修，这些因素在一定程度上将对铜价产生支撑。但总体上，铜价将以盘整偏弱走势为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(