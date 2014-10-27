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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:09 BJT

期货日报：沪铜后市以盘整偏弱走势为主，因供需两不旺

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

铜价在7月初冲高后，重心开始不断下移，直至当前的金九银十末期，走势无比纠结。展望后市，铜价将以盘整偏弱走势继续前行。

供给继续增长而需求低迷，决定了铜价难以走强，但国内不断推出的托市政策以及对进一步政策的预期则对铜价提供一定的支撑。同时，低库存、废杂铜进口量总体下滑、冶炼厂检修，这些因素在一定程度上将对铜价产生支撑。但总体上，铜价将以盘整偏弱走势为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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