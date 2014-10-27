上海中期：大商所玉米期货供应利空主导市场，现货价格或进一步回落

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下内容节选自10月27日的《期货日报》：
玉米价格自9月开始回落，随着东北地区新粮上市量继续增加，农户进入收获后的首个售粮高峰期。与此同时，玉米贸易商开始积极收购新季玉米，各地深加工企业新粮收购量也大幅增加。就价格来说，目前东北地区深加工企业的收购价大多数较上年临储收购价格低100-300元/吨不等，内蒙古东北地区部分企业收购价格较上年临储价格低200元/吨，整体来看，玉米丰产效应显着。
对于后市，目前市场仍处于新季玉米上市的环境下，供应利空仍将主导市场，加之今年临储价格尚未出台，相关的采购费用补贴等政策仍不明朗。整体上，国内农产品市场，直补替代收储的大趋势已经较为鲜明，因此市场对今年玉米收购价格的增加预期不高。市场暂时继续看淡玉米价格，即使下游需求有所恢复，但整体观望情绪依旧较重，备库情绪一般，现货价格有进一步回落的空间。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(