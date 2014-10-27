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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:23 BJT

上海中期：大商所玉米期货供应利空主导市场，现货价格或进一步回落

以下内容节选自10月27日的《期货日报》：

玉米价格自9月开始回落，随着东北地区新粮上市量继续增加，农户进入收获后的首个售粮高峰期。与此同时，玉米贸易商开始积极收购新季玉米，各地深加工企业新粮收购量也大幅增加。就价格来说，目前东北地区深加工企业的收购价大多数较上年临储收购价格低100-300元/吨不等，内蒙古东北地区部分企业收购价格较上年临储价格低200元/吨，整体来看，玉米丰产效应显着。

对于后市，目前市场仍处于新季玉米上市的环境下，供应利空仍将主导市场，加之今年临储价格尚未出台，相关的采购费用补贴等政策仍不明朗。整体上，国内农产品市场，直补替代收储的大趋势已经较为鲜明，因此市场对今年玉米收购价格的增加预期不高。市场暂时继续看淡玉米价格，即使下游需求有所恢复，但整体观望情绪依旧较重，备库情绪一般，现货价格有进一步回落的空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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