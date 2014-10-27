版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:17 BJT

台湾债市：五年券殖利率走升，先前因埃博拉导致的避险需求降温

路透台北10月27日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周一扬升。美债上周五未受埃博拉疫情的影响，几无变动，且美国股市表现持稳，台债上周五因埃博拉引致的避险需求今日盘初亦明显降温。

交易商认为，本周美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将开会，市场虽大都预期宽松购债将如期结束，但对会后声明的部分仍担忧被市场放大解读，观望的气氛仍浓。本周在此变数未厘清之前，台债行情料随美债波动，料不会有明显的方向。

〞本周FOMC要开会，大家对它的期待其实也不多。〞一位民营银行业交易员说。

他们表示，上周五美股表现持稳，并未受到埃博拉疫情可能扩散的负面影响。但今日台股并不领情，略为走跌。

周二至周三美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将召开议息会议，本地时间周四凌晨宣布利率决定。

美国公债价格上周五几无变动，因最新消息表明，埃博拉病毒并未在美国扩散，且未损及经济，削弱了稍早对公债的避险需求。

本地时间10:03，台股 下跌0.27%报8,622.85点；上周五美股道琼 收高0.76%。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.18-1.195% • 10年增额公债103/13R ：1.635-1.655%

本地时间10:06时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率弹2.0基点报1.1910%。 • 10年增额公债103/13R发行前交易殖利率弹2.35基点报1.6485%。

以下为最新相关报导连结：

--《一周经济焦点》美联储将结束政府公债购买计划

--美国债市：美国公债价格持稳，因埃博拉忧虑减退

--《综述》美国新屋销售年率升至六年高位，楼市复苏仍不稳定

--《综述》25家银行未通过欧洲央行压力测试，但多数资金缺口已补上 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐