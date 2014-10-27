台湾债市：五年券殖利率走升，先前因埃博拉导致的避险需求降温

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透台北10月27日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周一扬升。美债上周五未受埃博拉疫情的影响，几无变动，且美国股市表现持稳，台债上周五因埃博拉引致的避险需求今日盘初亦明显降温。
交易商认为，本周美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将开会，市场虽大都预期宽松购债将如期结束，但对会后声明的部分仍担忧被市场放大解读，观望的气氛仍浓。本周在此变数未厘清之前，台债行情料随美债波动，料不会有明显的方向。
〞本周FOMC要开会，大家对它的期待其实也不多。〞一位民营银行业交易员说。
他们表示，上周五美股表现持稳，并未受到埃博拉疫情可能扩散的负面影响。但今日台股并不领情，略为走跌。
周二至周三美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将召开议息会议，本地时间周四凌晨宣布利率决定。
美国公债价格上周五几无变动，因最新消息表明，埃博拉病毒并未在美国扩散，且未损及经济，削弱了稍早对公债的避险需求。
本地时间10:03，台股 下跌0.27%报8,622.85点；上周五美股道琼 收高0.76%。
预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.18-1.195% • 10年增额公债103/13R ：1.635-1.655%
本地时间10:06时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率弹2.0基点报1.1910%。 • 10年增额公债103/13R发行前交易殖利率弹2.35基点报1.6485%。
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--美国债市：美国公债价格持稳，因埃博拉忧虑减退
--《综述》美国新屋销售年率升至六年高位，楼市复苏仍不稳定
--《综述》25家银行未通过欧洲央行压力测试，但多数资金缺口已补上 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(