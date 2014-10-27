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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:23 BJT

日本股市：早盘上涨，因日圆走弱推升出口股且投资人乐观期待企业财报

日圆 兑美元报108.11日圆，之前一度触及三周低点108.37，从而提振出口类股。

投资者还密切关注零售部门，以判断消费者需求。百货商场和便利店业绩被视为日本经济健康状况的关键指标。

“市场仍在寻找，是否有零售销售摆脱消费税上调影响而实现反弹的迹象，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry表示。

有关是否按计划展开第二轮增税的争论愈发激烈，人们担心这会拖累日本本已疲弱的经济。

接近日本首相安倍晋三的日本政府高级官员周末期间表示，第二轮消费税上调应推迟八个月，至2017年4月，以避免摧毁脆弱的经济复苏。

东证股价指数 涨0.6%，报1,250.25点；JPX-日经400指数 也上涨0.6%，报11,378.94点。(完)
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