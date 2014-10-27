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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 11:31 BJT

《中国国债发行日程表》--10月27日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率     债券类型        发行时间      上市时间
          (亿元人民币)     
  
  财政部     *281.8   7年      *3.70%    记账式国债      10/23-10/27       10/29
  财政部      260    30年      *4.30%    记账式国债      10/27-10/29       10/31
  财政部     *150    三个月   *3.4833%   贴现国债       *10/28-10/30      *11/3
  财政部     *280     5年    *周三招标   记账式国债     *10/30-11/3       *11/5
  财政部      --      3年       --       续发记账式国债     11/3
  财政部      --    3/5年       --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     11/14
  财政部      --     10年       --       续发记账式国债     11/19
  财政部      --     50年       --       记账式国债         11/21
  财政部      --      5年       --       续发记账式国债     11/26
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     12/3
  财政部      --      1年       --       记账式国债         12/10
  财政部      --    三个月      --       贴现国债           12/12
  财政部      --     10年       --       记账式国债         12/17
  财政部      --      2年       --       记账式国债         12/24
    
2、即将或正在代理发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)
---------------------------------------------------------------------------------------------
暂无    ----------------------------------------------------------------------------------------
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3、地方政府自发自还:

  发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
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  深圳市        16.8     5年        *3.63%     固息地方债   10/24-10/28        --     
                12.6     7年        *3.79%
                12.6    10年        *3.81%
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注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
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