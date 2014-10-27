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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:21 BJT

中国个股：中国北车和中国南车因重要事项未公告，今双双停牌

路透上海10月27日 - 中国两大轨道车辆生产商--中国北车 和中国南车 的A股和H股周一双双停牌，上证所网站揭示其A股停牌原因为重大事项未公告，H股停牌原因为待公司发出一项涉及公司内幕消息之公告。

中国南车旗下子公司时代新材 周一亦临时停牌，停牌原因亦为重大事项未公告。而另一关联公司南方汇通 因南车集团正筹划有关南方汇通的重大事项，已自9月19日起停牌。

9月财新网曾报道，国资委目前正在力推中国南车和中国北车重新整合为一家公司，以便中国的高铁技术更好地出口到海外。当时这两家上市公司回应称，控股股东尚未上报有关合并的方案，而央企层面的重组整事宜由上级部门决定。

这两家上市公司正在积极拓展海外市场。稍早美国SunGroup曾对路透表示，其与中国北车、其旗下的唐山轨道客车公司联手，有意参与美国加州价值680亿美元的高铁项目。

而中国北车的竞争对手中国南车亦有意参加上述加州高铁项目的竞标。中国南车的内部人士表示，公司对该项目密切关注，已向美方表达了参与的意向。不过他亦表示，中国南车的竞标团队将会另外组建，不会包括中国北车。

上周中国北车宣布中标美国波士顿284辆地铁车辆，中标金额34.85亿元人民币（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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