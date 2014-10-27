台湾汇市：台币实质交易盘初持平上日区间，观望FOMC会议气氛偏浓

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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路透台北10月27日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易盘初持平上日区间。汇银人士表示，在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定之前，市场观望气氛偏浓令交投偏向淡静，台币早盘暂在既有区间狭幅波动。
他们并称，台股盘初小跌并未提供台币交投明确指引，且近日台股成交量频探今年新低，显示外资在台股进出趋于安静，在汇市亦未释出特定交投方向，至于月底出口商抛汇卖需则料在30.400上方才会陆续涌现。
〞今天的盘就看谁比较急，出口商急了就先出来丢，进口商急了就出来拿。〞一位本地商银交易人士表示。
他们并预估台币今日交投区间在30.380-30.410的窄幅区间里波动。
本地时间10:11时，台湾加权股价指数 下跌0.35%。交易员认为，若今日台股跌幅扩大可能引领台币实质交投靠向30.400，不过市场预期出口商在30.400上方抛汇卖压料将增温，料今日台币主交投暂在30.400附近胶着。
盘初台币主要交易区间在30.385-30.395；上交易日主要区间在30.380-30.409。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日尾盘微幅扩大；一个月远汇报价 暂报在30.355/30.368左右，上日纽约盘收在30.355。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.380-30.410
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(