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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 10:20 BJT

台湾汇市：台币实质交易盘初持平上日区间，观望FOMC会议气氛偏浓

路透台北10月27日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易盘初持平上日区间。汇银人士表示，在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定之前，市场观望气氛偏浓令交投偏向淡静，台币早盘暂在既有区间狭幅波动。

他们并称，台股盘初小跌并未提供台币交投明确指引，且近日台股成交量频探今年新低，显示外资在台股进出趋于安静，在汇市亦未释出特定交投方向，至于月底出口商抛汇卖需则料在30.400上方才会陆续涌现。

〞今天的盘就看谁比较急，出口商急了就先出来丢，进口商急了就出来拿。〞一位本地商银交易人士表示。

他们并预估台币今日交投区间在30.380-30.410的窄幅区间里波动。

本地时间10:11时，台湾加权股价指数 下跌0.35%。交易员认为，若今日台股跌幅扩大可能引领台币实质交投靠向30.400，不过市场预期出口商在30.400上方抛汇卖压料将增温，料今日台币主交投暂在30.400附近胶着。

盘初台币主要交易区间在30.385-30.395；上交易日主要区间在30.380-30.409。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日尾盘微幅扩大；一个月远汇报价 暂报在30.355/30.368左右，上日纽约盘收在30.355。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.380-30.410

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