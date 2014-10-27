欧洲个股：意大利西雅那银行资本缺口最大，可能寻求并购

中国债市动态：现券收益率续涨，金融监管高压继续抑制市场情绪
路透上海4月24日 - 中国银行间债市周一期现货开盘均走弱，利率互换(IRS)亦小幅上行，10年国开债活跃券成交收益率逼近4.30%整数位。周末一行三会继续强调防风险，监管政策近期接连出台；交易员认为，受此影响债市悲观情绪暂难现改善。
央行明确表示，希望能解决西雅那银行的持续疲弱之势，包括采用合并方式。西雅那银行在2007年付出巨大代价收购对手Antonveneta以后，尚未恢复元气。就在这桩收购完成后几个月，全球金融危机接踵而至。
“发生任何情形或结果，只要能增强该银行体质，我们都会非常满意，”Panetta称。
欧洲央行还发现，西雅那银行将其资产高估了42.46亿欧元。
“西雅那银行情况如此糟糕，因为他们无法取得任何核心获利，”苏格兰皇家银行信贷策略师Alberto Gallo称。
意大利经济部称，相信能通过市场途径来弥补资金缺口。
西雅那银行一直设法提振财务状况，包括出售资产、关闭500个分支和裁撤8,000个岗位。Antonveneta收购案、欧元区债务危机以及一桩亏损的衍生品交易丑闻耗尽了该银行的财源。(完) (编译 陈宗琦/朱晓军；审校 张涛/于春红)
路透上海4月24日 - 中国银行间债市周一期现货开盘均走弱，利率互换(IRS)亦小幅上行，10年国开债活跃券成交收益率逼近4.30%整数位。周末一行三会继续强调防风险，监管政策近期接连出台；交易员认为，受此影响债市悲观情绪暂难现改善。
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32