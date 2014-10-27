欧洲个股：意大利西雅那银行资本缺口最大，可能寻求并购

央行明确表示，希望能解决西雅那银行的持续疲弱之势，包括采用合并方式。西雅那银行在2007年付出巨大代价收购对手Antonveneta以后，尚未恢复元气。就在这桩收购完成后几个月，全球金融危机接踵而至。

“发生任何情形或结果，只要能增强该银行体质，我们都会非常满意，”Panetta称。

欧洲央行还发现，西雅那银行将其资产高估了42.46亿欧元。

“西雅那银行情况如此糟糕，因为他们无法取得任何核心获利，”苏格兰皇家银行信贷策略师Alberto Gallo称。

意大利经济部称，相信能通过市场途径来弥补资金缺口。

西雅那银行一直设法提振财务状况，包括出售资产、关闭500个分支和裁撤8,000个岗位。Antonveneta收购案、欧元区债务危机以及一桩亏损的衍生品交易丑闻耗尽了该银行的财源。(完) (编译 陈宗琦/朱晓军；审校 张涛/于春红)