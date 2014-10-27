《交易视点》中国转债市场在参与结构性机会的同时等待低吸机会--中金

路透上海10月27日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，暂不改变对转债市场的看法，前期“先退一步”后，短期保持基本配置或底仓不动，继续参与结构性机会的同时等待低吸机会。

**上周转债表现较好**

过去的一周，市场迎来又一批新股发行，三季度GDP数据创五年来新低，同时四中全会期间也未传出实质利好的消息，股市成交量大幅萎缩，上证综指接连下跌，当周累计跌幅达到1.66%，转债平价指数跌幅相近。

但转债市场的表现明显较好，个券结构性机会不减，大盘转债齐上涨，且明显跑赢正股，当周转债指数反而上涨0.58%。我们近期排在小盘转债首位的齐翔转债意外迎来大幅上涨，隧道、歌华等转债也有不错表现。

上周统计局公布9月主要经济数据。9月工业增加值同比增长8%，较8月的6.9%大幅反弹，高于市场平均预期。三季度政策力度减弱、金融对实际经济支持力度放缓，加上去年的高基数效应，GDP同比增速小幅降至7.3%，但还是略高于市场预期。

从支出法来看，居民消费增长稳健，而投资由于固定资产投资持续下行拖累叠加库存投资低迷而对经济贡献较弱，外贸对经济贡献大幅提升。

展望四季度，固定资产投资或逐步企稳，外贸对经济贡献有望保持高位，考虑工业产出同比增速企稳回升，我们预计四季度GDP同比增速回升至7.4%-7.5%。

而上周公布的10月份汇丰PMI初值相比于9月份终值也出现小幅反弹，回升到50.4，略好于市场预期。未来需要关注的是房地产投资仍比较疲弱，9月份房地产投资单月增速只有8.6%，主要支撑来自保障房，继续拖累固定资产投资。

此外，反腐、政绩观改变、国务院加强地方债管理的43号文均将抑制地方政府投资冲动，这将是中期经济增长需要面临的考验。

整体来看，经济增长层面依然是“横着走”，映射到企业盈利层面，预计营收仍将以平稳为主，难有太好表现。考虑到成本（近期油价等大幅下行），加上财务费用或许开始有所降低，毛利率和利润预计小幅改善。当然，由于近期大宗商品的下跌，部分上游行业可能面临资产减值等困扰。

**无消息就是坏消息**

本轮始于5月底的反弹行情，推动力排序是情绪>估值（流动性）>业绩，而沪港通曾对行情起到了激活的作用，四中全会降低了市场的风险溢价。

其中，上市公司业绩很难超预期，但也不是本轮行情的主要推动力。问题在于，四中全会已经落幕，“依法治国”为市场所期盼，但并未超预期且难以提供直接的题材。

而沪港通仍无进一步的进展，这对市场而言“无消息就是坏消息”，本轮反弹行情的一条主线弱化，博弈该概念的资金反向操作可能给市场带来压力。

当然，随着近期海外市场和H股的调整，两地价差缩小，沪港通本身的影响也已经在淡化，开闸与否都已经很难主导市场走势，适时启动仍可期。

此外，本周将是三季度业绩密集披露期，考虑到三季度宏观经济状况，以及半年报实现的净利润占市场全年预期的不到40%，三季度业绩很难超预期，更多是个股机会。

当然，好消息是，IPO又将稍作停息，打新资金回流对二级市场可能起到一定的支撑作用，海外市场动荡稍有平息。

总体看，我们延续《多事之秋，暂退一步》中的看法，投资者风险偏好（消息面扰动及年底结账因素）和市场流动性（后续关注融资融券）均出现了不利变化，震荡调整的可能性略偏大，但调整幅度有限。

但我们对中期走势仍偏乐观，居民资产配置重新分配、“宏观稳，微观活”、资本市场开放等使得股市底部抬升。如果出现大幅调整，建议重新关注低吸机会。而前期提前调整的蓝筹股近日表现平稳，无实质概念的强周期股、缺少业绩支撑的壳资源股等都有明显的调整，但国企改革（关注国企改革统筹机构成立）等结构性行情特征仍非常明显。

**转债估值提升难持续**

上周股指和转债平价指数均出现了调整，但转债指数逆势上涨，其中几只大盘转债功不可没。正股角度看，银行等蓝筹股具有类债券属性，受益于资金成本的下行、稳定的业绩、IPO打新需要股票持仓，而城投贷款尾部风险降低，不少投资者从博弈的角度关注其避险价值。

而从我们近期的微观调查情况看，新券抢手加上此前的赚钱效应影响，债基近期出现一定的净申购。加上纯债收益率的大幅下行，对转债的需求近日反而有所增强。

而资金面总体宽松，IPO的影响越来越有限，回购利率总体下降，也导致持有转债品种的机会成本等降低。而其他到期收益率为正的品种上周表现较强也与资金成本的降低等有关。

当然，不排除有部分投资者增持大盘转债博弈沪港通概念。总体来看，转债市场估值在上周出现了提升。虽然我们认为这种提升难以持续，但由于机会成本的降低且股市调整空间可能有限，存在其合理性。

供给方面，洛阳钼业和歌尔声学的可转债在上周均顺利通过了证监会审议，拟募资额分别为49、25亿元。今年以来的转债审批有条不紊，效率也明显提升，有助于二级市场品种的丰富和良性循环。

新重组管理办法允许通过优先股、可转债、定向权证等作为支付手段，转债品种的应用范围被进一步拓展。而另一方面却是随着股市的反弹持续，重工、华天等转债都将先后触发赎回条款并转股退市。转债市场开始进入快速“换血”阶段。虽然老券的“优汰劣剩”令投资者惋惜，但新券的及时补充将为投资者提供新的标的。

**热点个券**

我们上周提出大盘转债相对表现将改善，而其中作为唯一破面值的转债品种，民生转债受益于其低价特性行，短期预计仍将稳中微升，但转股价修正仍难期待。

浙能转债正股上周一度受益于浙江省国企改革概念，但直接影响有限。投资者只待该转债尽快上市，当前5.60元股价下，预计上市定位将在106.8-108.8元之间。

油价调整的影响包括非金融大盘（负面）、深燃（略正面）和中海及海运（偏正面）两个航运转债。

我们近期多次强调沪港通概念已经弱化，沪港通如果推迟，对相关概念股会有小幅负面影响，其中包括刚刚完成业绩分配利好的国金转债。

转债公司业绩表现难有太多惊喜，吉视、歌华、华天等有较大幅度增长，银行转债表现稳健，而非金融大盘、久立等转债都难有太好表现，深机转债业绩同比大降但环比改善。

新重组管理办法出台，取消诸多审批限制，有利于进一步促进上市公司并购重组，对涉及并购重组的通鼎等转债是利好。

最后，我们前期建议兑现重工及无题材的强周期转债（如南山、徐工、中海等），有一定的收获。但更早之前建议对隧道转债落袋为安时候看过早，目前增持意义不大，但适量持有仍有必要。支撑该转债价值的逻辑仍是稳增长靠基建，公司订单无忧，加上国企改革概念仍有待发酵。

同仁转债：我们上周对公司进行了实地调研。公司未来的改变还需要大环境和激励机制的改变，短期缺少明显的兴奋点，业绩难超预期。股价表现只能期待行业层面的触发剂，板块轮动和沪港通对短期走势有支撑。长期来看，公司的品牌价值及所谓的“期权价值”还需要时间和触发剂。只建议建议基于行业分散性而少量配置该转债。

齐翔转债：丁酮产品受益于壳牌停车事件影响，转债提前达到目标价。

深燃转债：三季度业绩符合市场预期。转债补涨机会已过，缺少特色，观望为主。(完)