投行观点：中国政策调整滞后，预期明年全面降准四次并降息两次--中金

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透北京10月27日 - 中国知名投行--中金公司周一表示，相对于经济增速放缓，中国政策调整显得滞后；鉴于阻碍中国宏观政策发挥逆周期操作功能的因素正逐步消解，预计2015年货币政策将向逆周期操作的功能回归，预期明年央行全面降准四次、并降息两次，货币条件较今年加快放松。
中金首席经济学家梁红在最新研究报告中并预计，政策回归逆周期操作有助于经济增速回归潜在增长率，2015年中国经济增速估计7.3%，较今年小幅下降；到2016年增速回升至7.5%，向潜在增长率回归。
报告指出，如果说中国经济已经从上个10年年均近10%的增速放缓到现在7%-7.5%左右的“新常态”，那么各项宏观和行业政策的调整也需要快速进入“新常态”。
“相对于经济增速放缓，政策调整显得滞后，”报告称，“定向宽松政策缺乏透明度，且带有指令性配置资源色彩，降低了货币政策引领预期的功效，并有违推进市场化改革的长期目标。当前货币政策总体仍偏紧。”
不过，中金认为，阻碍中国宏观政策发挥逆周期操作功能的因素正逐步消解，三中全会以来各项改革稳步推进，正在从源头上改进资源配置效率，从而降低了可能潜在的调结构与货币政策宽松之间的对立；同时，房地产市场的持续调整也解除了对货币政策的最后掣肘。
“2015年货币政策将向逆周期操作的功能回归。随着通胀放缓，尤其是油价和房价的下跌，货币政策放松空间加大，”中金预期，明年央行全面降准四次并降息两次，货币条件较今年加快放松；同时，财政政策对经济增长的支持力度加大，财政赤字小幅扩张。
该投行认为，政策回归逆周期操作有助于经济增速回归潜在增长，基于政策放松以及全球经济继续复苏的判断，预计2015年GDP增长7.3%，较今年小幅下降。
“房地产投资放缓仍将拖累投资增速，但消费的平稳增长将带来内需结构的改善。外需则受海外经济回暖带动而继续好转，净出口贡献增加。政策回归逆周期操作的同时改革红利亦逐步释放，”中金预计，2016年GDP增速回升至7.5%，向潜在增长率回归。
通胀通常滞后于经济周期，内需疲弱短期内将导致通胀持续低迷。中金认为经济面临的通缩风险高于通胀风险，并下调今明两年CPI(居民消费价格指数)涨幅预测至2.1%和1.4%，此前原本为2.5%和2.6%。
该投行研究显示，杠杆率通常在经济增速下降时加速上升，用紧货币降杠杆常会适得其反；经济下行过程中企业靠盈利补充资本金的能力下降，债权融资比重上升。
“因此，改革金融系统，修复股市投融资功能，才是提高配置效率降低金融风险的当务之急，”报告称。
中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，降至五年半低点；但同时，9月规模以上工业增加值同比增长8%，较8月低点高出1.1个百分点，暂时缓解对经济下行的担忧。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不