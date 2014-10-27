投行观点：中国政策调整滞后，预期明年全面降准四次并降息两次--中金

路透北京10月27日 - 中国知名投行--中金公司周一表示，相对于经济增速放缓，中国政策调整显得滞后；鉴于阻碍中国宏观政策发挥逆周期操作功能的因素正逐步消解，预计2015年货币政策将向逆周期操作的功能回归，预期明年央行全面降准四次、并降息两次，货币条件较今年加快放松。

中金首席经济学家梁红在最新研究报告中并预计，政策回归逆周期操作有助于经济增速回归潜在增长率，2015年中国经济增速估计7.3%，较今年小幅下降；到2016年增速回升至7.5%，向潜在增长率回归。

报告指出，如果说中国经济已经从上个10年年均近10%的增速放缓到现在7%-7.5%左右的“新常态”，那么各项宏观和行业政策的调整也需要快速进入“新常态”。

“相对于经济增速放缓，政策调整显得滞后，”报告称，“定向宽松政策缺乏透明度，且带有指令性配置资源色彩，降低了货币政策引领预期的功效，并有违推进市场化改革的长期目标。当前货币政策总体仍偏紧。”

不过，中金认为，阻碍中国宏观政策发挥逆周期操作功能的因素正逐步消解，三中全会以来各项改革稳步推进，正在从源头上改进资源配置效率，从而降低了可能潜在的调结构与货币政策宽松之间的对立；同时，房地产市场的持续调整也解除了对货币政策的最后掣肘。

“2015年货币政策将向逆周期操作的功能回归。随着通胀放缓，尤其是油价和房价的下跌，货币政策放松空间加大，”中金预期，明年央行全面降准四次并降息两次，货币条件较今年加快放松；同时，财政政策对经济增长的支持力度加大，财政赤字小幅扩张。

该投行认为，政策回归逆周期操作有助于经济增速回归潜在增长，基于政策放松以及全球经济继续复苏的判断，预计2015年GDP增长7.3%，较今年小幅下降。

“房地产投资放缓仍将拖累投资增速，但消费的平稳增长将带来内需结构的改善。外需则受海外经济回暖带动而继续好转，净出口贡献增加。政策回归逆周期操作的同时改革红利亦逐步释放，”中金预计，2016年GDP增速回升至7.5%，向潜在增长率回归。

通胀通常滞后于经济周期，内需疲弱短期内将导致通胀持续低迷。中金认为经济面临的通缩风险高于通胀风险，并下调今明两年CPI(居民消费价格指数)涨幅预测至2.1%和1.4%，此前原本为2.5%和2.6%。

该投行研究显示，杠杆率通常在经济增速下降时加速上升，用紧货币降杠杆常会适得其反；经济下行过程中企业靠盈利补充资本金的能力下降，债权融资比重上升。

“因此，改革金融系统，修复股市投融资功能，才是提高配置效率降低金融风险的当务之急，”报告称。