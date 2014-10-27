中国货币市场：本轮IPO近尾声回购利率小幅波动，月底前流动性无忧

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透上海10月27日 - 中国银行间资金市场周一隔夜及七天回购加权利率小幅波动，因近期主要扰动资金面的新股发行将近尾声，影响逐渐消退。借入资金难度方面，则较上周五有一定改善。
交易员表示，尽管券商类机构在借入可跨月的七天期等资金上，仍面临一定价格压力，但从明天开始新股冻结资金将陆续解冻，加之暂时看不到其他不利消息，机构对月末前流动性预期较为乐观。
上海一券商交易员称，从借钱感受来看，今日早盘较上周五已有改善。“我们就是借七天的难一点，也不是借不到，就是价格上要高，因为跨月了嘛。”
她并指出，明天开始新股申购资金将陆续解冻，月底前流动性预期较为乐观。
就路透了解的银行类机构而言，因质押券主要为利率债的原因，对流动性感受较券商略好，对短期内资金面信心也较充足。
另外，近期主要回购利率呈现放量走稳态势。此前10个交易日，银行间债市质押式回购日成交量均超过1万亿元人民币，除隔夜品种介在9,000-10,000亿元以外，最近三天七天期品种成交增加明显，上周五突破2,000亿元。
至于一周以来涨幅接近50个基点(bp)的14天期回购品种，虽然涨势明显，但因成交量仍徘徊在300-400亿元水平，对流动性来说，其升势影响有限。
根据已有公告，本周仅有三只新股于周一网上申购，而自周二(28日)起，本轮首次公开发行(IPO)冻结的资金开始陆续解冻。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4877 2.4735 +1.42
七天 3.0675 3.0658 +0.17
14天 3.8068 3.7559 +5.09
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.5000 11.0500 -355.00
七天 4.8500 6.8000 -195.00
14天 4.2000 4.4950 -29.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5800 2.5500 +3.00
七天 3.1300 3.1000 +3.00
14天 3.7500 3.7000 +5.00
Shibor
其中:隔夜 2.4822 2.4452 +3.70
七天 3.0522 3.0250 +2.72
三个月 4.4660 4.4685 -0.25
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不