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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 12:12 BJT

中国货币市场：本轮IPO近尾声回购利率小幅波动，月底前流动性无忧

路透上海10月27日 - 中国银行间资金市场周一隔夜及七天回购加权利率小幅波动，因近期主要扰动资金面的新股发行将近尾声，影响逐渐消退。借入资金难度方面，则较上周五有一定改善。

交易员表示，尽管券商类机构在借入可跨月的七天期等资金上，仍面临一定价格压力，但从明天开始新股冻结资金将陆续解冻，加之暂时看不到其他不利消息，机构对月末前流动性预期较为乐观。

上海一券商交易员称，从借钱感受来看，今日早盘较上周五已有改善。“我们就是借七天的难一点，也不是借不到，就是价格上要高，因为跨月了嘛。”

她并指出，明天开始新股申购资金将陆续解冻，月底前流动性预期较为乐观。

就路透了解的银行类机构而言，因质押券主要为利率债的原因，对流动性感受较券商略好，对短期内资金面信心也较充足。

另外，近期主要回购利率呈现放量走稳态势。此前10个交易日，银行间债市质押式回购日成交量均超过1万亿元人民币，除隔夜品种介在9,000-10,000亿元以外，最近三天七天期品种成交增加明显，上周五突破2,000亿元。

至于一周以来涨幅接近50个基点(bp)的14天期回购品种，虽然涨势明显，但因成交量仍徘徊在300-400亿元水平，对流动性来说，其升势影响有限。

根据已有公告，本周仅有三只新股于周一网上申购，而自周二(28日)起，本轮首次公开发行(IPO)冻结的资金开始陆续解冻。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4877 2.4735 +1.42

七天 3.0675 3.0658 +0.17

14天 3.8068 3.7559 +5.09

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 7.5000 11.0500 -355.00

七天 4.8500 6.8000 -195.00

14天 4.2000 4.4950 -29.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5800 2.5500 +3.00

七天 3.1300 3.1000 +3.00

14天 3.7500 3.7000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 2.4822 2.4452 +3.70

七天 3.0522 3.0250 +2.72

三个月 4.4660 4.4685 -0.25

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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